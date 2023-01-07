Бутусов признал, что у ВСУ в Соледаре проблемы с управляемостью

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В Соледаре для украинских формирований складывается непростая ситуация из-за отсутствия управляемости в большинстве частей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале заявил украинский военкор главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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Он сообщил, что пишет из Соледара, который сейчас штурмуют российские войска.

«Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский город. Новая бригада, созданная после начала войны, полностью состоит из мобилизованных бойцов, но если бы такая же управляемость и такое же доверие в коллективе были выстроены в других наших частях, то ни о каких проблемах в этом районе говорить бы не приходилось», – пишет автор.

По его словам, боеспособность бригады находится «на самом высоком уровне».

«Действия 46-й бригады позволяют стабилизировать положение и являются примером для других наших частей. Буду информировать об обстановке. Здесь было немало кризисов и летом, но все это проблемы, которые можно решить и сейчас при адекватной оценке ситуации и постановке задач. Управляемость, вот ключевая проблема», – признает Бутусов.

Обнародованную им информацию прокомментировал военный обозреватель Борис Рожин.

«Агент СБУ Бутусов подтверждает, что в северо-западную часть Соледара переброшены силы 46-й бригады ВСУ (ранее действовала на Бериславском направлении, затем переброшена на Запорожское направление в интересах подготовки наступления на Токмак и Пологи, но в силу кризиса на Донбассе брошена под Соледар и Артемовск). На фото Бутусов в районе предприятия ГП «Артемсоль» в северо-западной части Соледара. Наши штурмовые группы еще вчера работали у Соляного рудника 1-3, расположенного несколько южнее ГП «Артемсоль», – уточнил Рожин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера появились сообщения от военкоров, что российские войска прорвались в центр Соледара.

Впрочем, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин призвал не спешить с победными реляциями. «Судя, по новостям, у ВСУ в Соледаре, как бы это помягче выразиться «оперативный кризис» (близкий к панике. Как минимум на низовом уровне). Но, как и просил Евгений Пригожин, помолчим и подождем…», – в свою очередь отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

Признают продвижение российских подразделений и 46-й бригаде ВСУ, о которой упоминал Бутусов.

«Все хорошо. Работаем. О Бахмутском и Соледаре не все так, как пишут. У русни есть продвижение, но не настолько, как у их пропагандистов. Там тяжелые бои сейчас», – сообщили в украинской бригаде.