Бутусов рассказал, как русские получили доступ к американской системе управления ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Российские хакеры, о чем ранее сообщал «ПолитНавигатор», действительно смогли получить доступ к американской военной информационной системе поддержки решений и ситуационной осведомленности «Дельта», которая используется для управления ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет главный редактор антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Российские спецслужбы постоянно пытаются проникнуть в телефоны и компьютеры украинских сил обороны. В августе им это в двух случаях удалось. Технология была примитивна: фишинг через почтовые ящики и соцсети, то есть рассылка ссылок, переход на которые использовал программу-вирус, которая обнаруживала пароли пользователя. К Дельте подключены многие пользователи, все это – взрослые люди со званиями и должностями, но среди них нашлись двое, кто открыл вирусную программу и подсадил на свой гаджет российский вирус. Один пользователь из подразделения в районе Кривого Рога, другой из района Харькова», – пишет Бутусов.

По его словам, именно так русские вошли в программу и смогли «увидеть только небольшой объем информации, касающийся российских войск».

«Несанкционированный доступ был быстро обнаружен, противник смог смотреть один из фрагментов системы в течение 13 минут, который показывал расположение российских войск на юге Украины, после чего доступ был закрыт. Противник получил понимание того, что такое Дельта, но полученные данные уже утратили актуальность. Оба пользователя, сдавших свои пароли, были обнаружены, с ними работает контрразведка», – уточнил пропагандист.