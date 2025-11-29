Бутусов рассказал, как торговался с Ермаком за жирное место в Минобороны

Игорь Шкапа.  
29.11.2025 20:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 142
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


Зе-офис, не имея на то полномочий, решал, кто и какие должности займет в правительстве.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Зе-офис, не имея на то полномочий, решал, кто и какие должности займет в правительстве....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он рассказал, что в феврале 2021 года встретился с тогдашним главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы обсудить вое назначение на должность в минобороны.

«Ермак считал, что мне нужно дать должность начальника департамента земельных имущественных отношений, чтобы я занимался земельными вопросами в минобороны. Мне сложно и сейчас понять, зачем это было делать. А я сказал, что единственная должность, которую я могу как просто гражданское лицо, не являющееся государственным служащим, занимать в министерстве обороны, это должность замминистра. То, что можно сделать быстро, без конкурса.

Единственная должность, которая лично меня интересовала, это заместитель министра по вооружениям», – не стесняясь, признается Бутусов.

Он говорит, что пост нужен был ему, чтобы помочь с закупками дефицитных для ВСУ видов вооружений.

«К сожалению, мы знаем, что ничего не получилось. И хочу сказать, что все эти закупки, о которых я говорил, не прошли к началу войны. Надеюсь, когда-то на эти вопросы тоже будут даны ответы», – заявил Бутусов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить