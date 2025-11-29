Бутусов рассказал, как торговался с Ермаком за жирное место в Минобороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зе-офис, не имея на то полномочий, решал, кто и какие должности займет в правительстве.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он рассказал, что в феврале 2021 года встретился с тогдашним главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы обсудить вое назначение на должность в минобороны.

«Ермак считал, что мне нужно дать должность начальника департамента земельных имущественных отношений, чтобы я занимался земельными вопросами в минобороны. Мне сложно и сейчас понять, зачем это было делать. А я сказал, что единственная должность, которую я могу как просто гражданское лицо, не являющееся государственным служащим, занимать в министерстве обороны, это должность замминистра. То, что можно сделать быстро, без конкурса. Единственная должность, которая лично меня интересовала, это заместитель министра по вооружениям», – не стесняясь, признается Бутусов.

Он говорит, что пост нужен был ему, чтобы помочь с закупками дефицитных для ВСУ видов вооружений.