Бужанский считает Россию и Путина врагом

25.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Представляющий группу олигарха Игоря Коломойского во фракции «Слуга народа» депутат Верховной рады из Днепропетровска Максим Бужанский, периодически играющий роль защитника русскоязычных и борца с нацизмом, на самом деле считает Россию врагом, а Владимира Путина – агрессором.

Об этом на «4 канале» в интервью львовскому телеведущему-русофобу Остапу Дроздову заявила коллега Бужанского – депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не поверите, но Макс Бужанский, который так получилось, что сидит рядом, судьба свела, и мы коммуницируем, первое, что он меня попросил: «Ира, можно ты будешь со мной исключительно на украинском языке, у меня не было возможности её учить, пожалуйста, говори по-украински, я хочу выучить украинский язык», – начала нахваливать Дроздову своего коллегу Верещук.

Однако Дроздов рвения Бужанского изучать мову не оценил.

«Не могли бы вы тому, кто сидит рядом с вами, взять папку с законами и дать по голове не очень умной и попросить не трогать законы о языке? Серьёзно, есть у вас такая возможность, когда вы видите, что они делают не то, явно жёлчные вещи?» – вдруг спросил ведущий.

«Мы соревнуемся аргументами, – сказала депутат. – Например, отношение к СС «Галичина», УПА и так далее. Он историк, и мне интересно с ним полемизировать, он приводит свои аргументы, я – свои, мы даже публично не соглашаемся».

«Он не историк, он москаль, – возразил Дроздов. – Это идентичность, она не обидная. Это человек, который живёт на этой земле, но себя ментально, культурно, в языке, исторической памятью привязывает к другой. Эта другая – это Советский Союз и Раша. Это агрессивная к нам среда, и он является выразителем этой среды. Будьте с ними агрессивными, дайте раз папкой по голове. Он один из тех, кем раздражается украинское общество».

«Но украинское общество представлено не только теми, кто раздражается Максом, есть такие, кто говорит: «Макс, ты молодец, и таких тысячи», – попыталась возразить Верещук.

«Так те тысячи надо упаковать в чартерные рейсы, и пусть живут в своей Раше. Если они хотят российскую память, есть страна Россия», – напирал Дроздов.

«Это не российская память. В том-то и суть, и отличие. Для него Россия – враг, для него Путин – агрессор, это даже не обсуждается», – заверила соратница Владимира Зеленского.

«Тогда пусть идёт к психиатру лечить шизофрению. Если для тебя Путин – враг, но ты являешься проводником путинских идей на Украине – это шиза», – порекомендовал телеведущий.

«А он не проводник путинских идей. Нужно поставить разграничение между путинской Россией и наследием Советского Союза, и, тем более, русским языком. Потому что русская культура и русский язык – это не Россия и не Кремль, и точно не Путин. А Путин очень хочет, чтобы русский язык и те все достижения мировой культуры и наследия были только его. А это неправда», – поспешила оправдаться Ирина Верещук.

Напомним, что ранее за закон, предусматривающий закрытие русских школ, голосовали и члены группы Коломойского – депутаты Александр Дубинский и Максим Бужанский, на словах критикующие продолжение курса Петра Порошенко.

«Весь политический класс Украины, причём не только Бужанский, который изображает из себя оппозицию в «Слуге народа», но и группировка с лицемерным названием «Оппозиционная платформа» – все они работают в той самой нацистской парадигме, которая введена на Украине с февраля 2014 года. То, что они в рамках этой парадигмы делают и заявляют, не имеет никакого значения.

Государство Украина, значительная часть его общества является нацистскими, просто в разной мере и разной форме, и голосование Дубинского и Бужанского (которые оба и украинским языком-то не владеют в достаточной мере) за закрытие русских школ и введение тотального украиноязычного образования свидетельствует о том, что они просто не планируют обучать своих детей на Украине», – объяснял политолог Олег Хавич.