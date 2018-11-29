Бузина убит из-за отказа перевоспитаться – экс-боевик «Азова»

29.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Вина за убийство «неизвестными патриотами» украинского писателя и журналиста Олеся Бузины полностью лежит на власти, которая до этого не захотела арестовывать и «перевоспитывать» писателя.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-боевик батальона “Азов”, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, если бы после беседы с украинскими спецслужбами Бузина изменился и начал писать лирику, его бы не убили.

«Когда в стране, воюющей стране, не действует правосудие, не действуют превентивные меры по отношению к откровенной агентуре Кремля, идеологов русского мира и тому подобное, тогда за дело берутся неизвестные патриоты. Правильно ли это? Нет, это неправильно. Но в этом виновата власть, потому что власть должна была арестовать Бузину, задержать, провести беседу.

Может быть, он бы остановился, начал бы писать лирику и на этом бы все закончилось. Но власть этого не сделала… Я считаю, что вина за смерть Бузины лежит на правоохранительной системе, которая должна была его задержать, как и всю пятую колонну Москвы, на второй день после начала войны с Россией», – заявил Мосийчук.

Ранее в эфире одного из ток-шоу Мосийчук заявил, что убийство Бузины – это «правильное» решение: «Послушайте, Бузину убили из-за антиукраинской пропаганды, его казнили. И правильно сделали».

Отметим, что в убийстве писателя и журналиста подозреваются члены неонацистской группировки С14, лидер которой признался, что сотрудничает с СБУ.