Был ли мальчик? Националист уверяет, что его не обливали мочой, а Шария обманули
Неоднократно угрожавший неугодным власти журналистам провокатор СБУ – националист Евгений Строкань опроверг распространенное накануне блогером Анатолием Шарием сообщение о том, что его в отместку облили мочой.
Строкань уверяет, что распространенная Шарием запись нападения была фейком. Якобы, исполнители мести обманули Шария и имитировали нападение не на националиста, а на похожего человека с бородой.
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«Я знал, что Шарий готовит на меня нападение, был к этому готов и ждал, когда же у меня под подъездом появятся какие-то титушки. Но они не появились, они пошли более простым путем и осуществили нападение на этого человека. Конечно же, видно, что это не я, и этот человек похож не меня разве что только бородой. Также адекватные люди заметили, что это видео, возможно, срежиссировано. Я не буду говорить, срежиссировано оно или нет, но титушки Шария отправили это видео Шарию и он поверил им, что это я. Толик поверил, что он крутой гангстер, но на самом деле он обычный лох», – заявил Строкань в эфире видеоблога «Неизвестный патриот», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Сам Шарий с иронией отнесся к этим заявлениям:
«Обоссаный неизвестными Евгений Строкань заявил, что это не его обоссали. Честно говоря, я ожидал что-то типа «на вкус это был яблочный сок», но такой тупой отмазки еще не слышал. Больше для дискредитации «националистического движения», чем эта маргинальная команда слабоумных дебилов, не сделал никто».
Спасибо!
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