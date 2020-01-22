Украинского националиста «законтачили» прямо на улице

22.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Неизвестные облили мочой украинского националиста Евгения Строканя – соратника экс-боевика «АТО» Виталия Регора, которого судят за нападение на журналистов с использованием «желтой субстанции».

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале Анатолий Шарий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На кадрах видеоролика видно, что инцидент произошел в темное время суток. Один из нападавших повалил националиста на землю, после чего на него была вылита жидкость, предположительно являющаяся мочой.

Ранее Евгений Строкань в зале судебных заседаний издевался над потерпевшими журналистами, заявляя, что они знают, «как моча пахнет и на вкус».

Напомним, вчера Киевский Апелляционный суд, в ходе рассмотрения текущих апелляционных жалоб, постановил поместить подсудимого Виталия Регора под домашний арест до 25 февраля 2020 года.