«Были пособниками нацистов». Тягнибок обрушился на Венгрию

01.10.2021 17:15 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поставки российского газа в Венгрию через «Турецкий поток», равно как и любые разногласия между Будапештом и Киевом, якобы являются происками России, все действия которой направлены на создание проблем для Украины.

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте вспомним, кто замутил этот конфликт между Венгрией и Украиной – это был московский сценарий, который писался в Кремле, потому что Московия действует по конкретному принципу – всё сделать, чтобы создать проблемы для Украины. Поскольку Украина задекларировала, что она движется в Европу, для нас Россия – враг, правда это не задекларировано как государственная политика, но всё-таки всё что происходит – у нас с ними война», – сказал Тягнибок.

Он заявил, что в ответ на «антиукраинские» действия Будапешта Киев должен напоминать нацистское прошлое Венгрии.

«Для московитов это выгодно, чтобы создать очередные проблемы для Украины, а Венгры – давайте, супер, люкс. Давайте вспомним другие времена, когда Венгрия была, если венгры напоминают что-то там, когда Венгрия была союзником гитлеровской Германии. Вторая мировая война началась не в сентябре месяце нападением на Польшу, а Карпатская Украина 15 марта в 1939 году, когда гитлеровские войска и венгры, их союзники, уничтожили государство Карпатская Украина, пришли фактически к нам. Давайте вспоминать эту историю, если об этом разговаривать», – возмущался националист.

Он добавил, что в сложившийся трагической для Киева ситуации виновато бестолковое украинское руководство.

«Украина проиграла дипломатично, и Зеленский проиграл во время визита к Байдену, потому что этот вопрос конкретно, якобы поднимался, но не был решён. Вопрос «Северного потока-2», который создаёт экономические проблемы для Украины, мы будем терять 3 миллиарда ежегодно.

Хотя Венгрия будет получать газ через «Южный поток», через турецкий газопровод, и Венгрия получила такую возможность с 1 октября, потому что было достроено соединение между Сербией и Венгрией.

А что украинская разведка об этом не знала, что он будет достроен? Почему это не поднималось? Почему власть молчала? Они, что не понимали? У них вообще какие-то аналитики там сидят? Они что-то предвидят? Они что на стол президенту кладут какие-то прогнозы? Этого не было сделано, и это огромный провал», – подытожил Тягнибок.