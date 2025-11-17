«Быстро устаревают»: Германия отказалась создавать запасы дронов для войны с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Германия решит накапливать беспилотники для войны с Россией, они слишком быстро устареют.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в том числе в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра», – сказал Писториус.

По его словам, тем не менее, Германия предпринимает меры, чтобы быть готовой к войне.

«Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты могли быть произведены быстро и в большом количестве», – отмечает министр.

При этом он считает, что бронетехнику рано списывать со счетов.