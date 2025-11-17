«Быстро устаревают»: Германия отказалась создавать запасы дронов для войны с Россией
Если Германия решит накапливать беспилотники для войны с Россией, они слишком быстро устареют.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в том числе в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра», – сказал Писториус.
По его словам, тем не менее, Германия предпринимает меры, чтобы быть готовой к войне.
«Вместе с компаниями мы обеспечим, чтобы в случае войны эти самые современные варианты могли быть произведены быстро и в большом количестве», – отмечает министр.
При этом он считает, что бронетехнику рано списывать со счетов.
«Россия производит больше «шахедов» и подобных БПЛА, чем применяет. Война в Украине демонстрирует огромную важность дронов в современной войне. Однако и тяжелая техника продолжит играть решающую роль. Военные эксперты говорят, что война будущего будет иметь общевойсковый характер: с применением танков и, конечно, беспилотных систем», – добавил Писториус.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: