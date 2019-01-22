Бюджетный позор фальшивой соборности

22.01.2019, Киев, Игорь Петров

Для участия в торжествах по случаю учрежденного на Украине Дня соборности в Киев свезли работников бюджетных организаций из разных регионов страны.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на Михайловской площади находится несколько десятков автобусов, на которых людей привезли в украинскую столицу.

Большая часть автобусов пустует.

После митинга на соседней Софиевской площади людей увели для участия в других массовых акциях.

Некоторые автобусы уезжают, возле других группы людей ждут, когда им можно будет уехать.

В ожидании отправления приехавшие едят прямо в автобусах то, что они привезли с собой.

Люди также заходят в Михайловский собор. По площади между автобусами ходит группа с музыкальными инструментами и поет колядки.

По словам колядующих, они представляют самодеятельный коллектив из Тернополя.

По похожему сценарию проводился в центре Киева «молебен за Украину» с участием президента Петра Порошенко, куда, как сообщал “ПолитНавигатор”, по разнарядке властей сгоняли бюджетников.

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