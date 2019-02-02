Бывшая соратница Януковича угрожает России графитовыми бомбами

02.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна перейти к созданию графитовых бомб – это ее путь борьбы с Россией. Об этом в эфире радио «НВ» заявила кандидат в президенты Украины, экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, Украине нужно перейти к созданию новых типов оружия, а графитовая бомба, позволяющая уничтожать всю электронную аппаратуру и инфраструктуру, связанную с электричеством, не запрещена международными конвенциями.

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«Украина должна перейти к быстрому производству новых типов оружия. Графитовые бомбы – то, что на сегодняшний день является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь», – заявила Богословская.

Ранее Богословская предложила обнести Севастополь колючей проволокой.

В 2013 году Богословская после начала Евромайдана одной из первых вышла из Партии регионов.