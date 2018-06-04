04.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Бывшая соратница Януковича жалеет, что Севастополь не обнесли колючей проволокой

На Украине переживают, что не смогли в свое время расставить вокруг Севастополя своих пограничников.

Об этом в эфире промеджлисовского телеканала ATR заявила бывшая соратница Виктора Януковича Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было понятно, что Российская империя, которая восстанавливалась уже с 2006 года, это был тренд и работа Путина, которую он начал, у них остается две военных базы. Это в Украине и Сирии. Было понятно, что это признак империи, было понятно, что они будут грызть это до конца. Потому что нужно было сделать? Бросить кость по Севастополю. Статус кондоминиума давал нам возможность сделать внутреннюю границу и оградить фактически этот город, где были военные российские”, – сказала политик.

“У них была истерия всегда, что Севастополь – это город русской славы. То есть это была исторически спорная территория. Единственный способ сделать вокруг нее границу и не давать распространяться этой идее – это сделать кондоминиум, бросить им эту кость и воспользоваться тем, что там есть и таможенная граница. Делаются внутренние границы и фактически мы закрываем. Если бы мы так сделали, то шансов захватить Крым, как это было сделано, в сотни раз бы уменьшились», – заявила Богословская.

Предвыборная агитация Богословской в еще украинском Крыму.