Бывшие лидеры Евромайдана и главы СБУ оказались агентами КГБ

Два бывших председателя СБУ и одни из лидеров Евромайдана – Валентин Наливайченко и Александр Турчинов были завербованы КГБ. Об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, скандально известный антироссийской пропагандой и пиаром шарлатанов, заявил экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Омельченко подтвердил информацию, которую ранее озвучил бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины и экс-зампред СБУ Александр Скипальский.

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«Александр Скипальский, давая интервью, говорил, что два главы Службы безопасности Украины тоже были агентами КГБ, называл фамилии – Александр Турчинов и Валентин Наливайченко. Ну, Александр Скипальский – это профессионал разведки, контрразведки и так далее. Что касается, например, Валентина Наливайченко, есть одна вещь, она документальна – разваливается Советский Союз в августе 1991 года. А 1 сентября Валентин Наливайченко едет в институт КГБ учиться. В 91-м году Борис Ельцин принимает указ о присяге, и все из союзных республик, кто учился в институте КГБ имени Андропова, чтобы продолжать обучение, должны были принять присягу на верность Российской Федерации, иначе бы их отчислили», – сказал Омельченко.

«В 91-м году, когда еще и Службы безопасности Украины не было, а продолжалась называться КГБ СССР, после провала путча. Он учится там три года и получает офицерское звание, и пишет там рапорт, чтобы его отправили назад в Украину. Его отчисляют, он не закончил, приезжает в Украину, документы все приходят куда – в Службу безопасности Украины. Главой Службы безопасности был Евгений Марчук, я был начальником отдела военной контрразведки. И эти материалы я держал в руках и видел. И Евгений Кириллович Марчук, он, конечно, глыба в конрразведке, имеет огромный опыт… Понимаешь, это не было чем-то чрезвычайным или экстраординарным, это была обычная ситуация… И Марчук его увольняет из Службы безопасности по служебному несоответствию», – заявил Омельченко.