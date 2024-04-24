Бывший адвокат Жириновского похвалил лимоновцев за акции с требованием навести порядок с миграцией

Максим Столяров.  
24.04.2024 15:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 322
 
Дзен, Миграция, Россия


Жесткая реакция в отношении лимоновцев, участвовавших в акциях с требованием пересмотреть миграционную политику, доказывает, что манифестанты затронули крайне болезненную проблему – и для общества, и для некоторых чиновников, заинтересованных в сохранении нынешних схем.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бывший адвокат Эдуарда Лимонова и Владимира Жириновского Сергей Беляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жесткая реакция в отношении лимоновцев, участвовавших в акциях с требованием пересмотреть миграционную политику, доказывает,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они нашли больную точку, угадали, и, я думаю, выиграли. Эта акция прямого действия, где они вышли с протестом против незаконной миграции, прикрытой внутренними органами, – это болезненная точка в обществе. И такая реакция со стороны общества в целом», – сказал адвокат.

«Любая политическая партия так. Тот же Жириновский тоже искал такие больные точки, на что можно нажать, чтобы это потрясло общество. Вот, лимоноцы нашли такую точку, выступили в интересах русского народа. Потому что незаконная миграция не только плодит массу преступлений по всей России.

Но ужасно, если эту незаконную миграцию прикрывают коррупционеры в погонах. Когда человек прогоняет через себя тысячи мигрантов – это ужасно, это плодит преступность, это порождает недоверие к власти, государственная власть теряет авторитет», – Беляк предложил вместо репрессий против манифестантов искать управу на лоббистов завоза мигрантов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть