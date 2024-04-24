Бывший адвокат Жириновского похвалил лимоновцев за акции с требованием навести порядок с миграцией

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Жесткая реакция в отношении лимоновцев, участвовавших в акциях с требованием пересмотреть миграционную политику, доказывает, что манифестанты затронули крайне болезненную проблему – и для общества, и для некоторых чиновников, заинтересованных в сохранении нынешних схем.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил бывший адвокат Эдуарда Лимонова и Владимира Жириновского Сергей Беляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они нашли больную точку, угадали, и, я думаю, выиграли. Эта акция прямого действия, где они вышли с протестом против незаконной миграции, прикрытой внутренними органами, – это болезненная точка в обществе. И такая реакция со стороны общества в целом», – сказал адвокат.

«Любая политическая партия так. Тот же Жириновский тоже искал такие больные точки, на что можно нажать, чтобы это потрясло общество. Вот, лимоноцы нашли такую точку, выступили в интересах русского народа. Потому что незаконная миграция не только плодит массу преступлений по всей России. Но ужасно, если эту незаконную миграцию прикрывают коррупционеры в погонах. Когда человек прогоняет через себя тысячи мигрантов – это ужасно, это плодит преступность, это порождает недоверие к власти, государственная власть теряет авторитет», – Беляк предложил вместо репрессий против манифестантов искать управу на лоббистов завоза мигрантов.