Под репрессии СБУ попал митрополит Святогорской лавры

Игорь Шкапа.  
24.04.2024 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина, Церковь


На временно оккупированной территории ДНР киевский режим продолжает преследование православных священников.

Так, СБУ объявила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На временно оккупированной территории ДНР киевский режим продолжает преследование православных священников. Так, СБУ объявила...

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Пресс-служба ведомства утверждает, что была задокументирована «подрывная деятельность» священника.

«Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала. Таким образом, клирик пытался завуалированно «слить» агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.

По данным следствия, митрополит еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию России «гражданским конфликтом», – говорится в сообщении.

Митрополиту вручили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности). Ему грозит восемь лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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