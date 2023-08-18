Бывший чиновник правительства Севастополя стал автором антироссийского канала

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Сергей Градировский, бывший глава департамента приоритетных проектов правительства Севастополя, с недавних пор выступает как один из авторов эфиров на ютуб-канале «Поистине» – это ресурс прокиевских исламистов, оспаривающих российский статус Крыма (в соответствии со ставкой Украины и её западных покровителей на дестабилизацию обстановки в нацреспубликах РФ).

Сами темы передач Градировского нейтральны, однако названия других эфиров на канале говорят сами за себя: «Как «вторая армия мира» превратилась в ватагу мародеров», «Русский мир в Крыму – это бывшие НКВДшники», «Путинская Россия обречена», «Причины мародерства россиян в Украине», «Причина агрессии и пьянства россиян», «Кавказ и Украина: Общие цели и задачи», «В России исламофобские элиты», «Китай – дутый пузырь, и Путин ему не нужен» и т.п.

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Сам Градировский в беседе с журналистом «ПолитНавигатора» заявил, что уже не является госслужащим, и ничего предосудительного в регулярном присутствии как автора передач на антироссийском канале не видит. Канал ведут ученики Орхана Джемаля, с которым Градировский дружил.

«Я не на госслужбе и не в политике. Я занимаюсь философией, теологией и метафизикой. И решаю вопросы, о чем и с кем можно будет говорить после войны… Я также работаю и присутствую там, где те, кто считает Крым российским. Я продолжаю отношения со всеми, кто остаётся, на мой взгляд, человечным», – сказал бывший российский чиновник.

Градировский в правительстве Севастополя был представителем команды героя Русской весны бизнесмена Алексея Чалого. Тогда в неё также входил московский политолог Борис Межуев, который в феврале 2022 года отказался от поддержки СВО и сегодня является одним из главных спикеров т.н. «партии замирения» с бандеровской Украиной в Москве.

Фигурант многочисленных коррупционных скандалов бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников смог не только избежать наказания, но и добиться снятия санкций на Западе, уехав из России вести бизнес в недружественных странах, что вызвало недоумение ветеранов спецслужб.