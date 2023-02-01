Бывший крымский министр, перешедший на сторону бандеровцев, обвинен в коррупции в Киеве

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Экс-министр курортов Крыма Александр Лиев, перешедший на сторону бандеровского режима после того, как в 2014 году ему не досталось должности в российской власти, стал крайним в коррупционном скандале с закупкой провизии для нужд украинской армии. Теперь уроженцу крымского города Армянск на Украине припомнили все, включая орден Святой Анны из рук главы императорского дома Романовых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К травле Лиева подключилась живущая на западные гранты и бежавшая из Крыма бандеровка Валентина Самар. Она негодует: как мог функционер режима Януковича пробраться в Министерство обороны Украины?!

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«Многие, и я в том числе, до последнего дня не знали, где работает Александр Лиев, – подчеркнула Самар. – Оказалось, он занимает очень ответственный пост – с начала 2022 года он является заместителем начальника департамента государственных закупок Минобороны, а с лета минувшего года исполняет обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Именно этот департамент выполняет функции заказчика, то есть проводит закупки оборонного оборудования на Украине. Непосредственно от решения и подписи Лиева зависит, у кого, за сколько и какое оружие, и военную технику покупает государство Украина за деньги украинских налогоплательщиков».

Теперь Лиеву припомнили все его пророссийские заявления во время работы в Крыму, начиная от критики атак «Студенческого братства» на маяки ЧФ РФ до награждения орденом Святой Анны третьей Степени, который экс-министр курортов Крыма получил от главы Российского императорского дома великой княгини Марии Владимировны. Лиевский ответ «Служу Отечеству!» особо зацепил украинскую журналистку.

Кстати, сам фигурант скандала, перебравшись в Киев, похоже, заранее озаботился, чтобы почистить некоторые неприятные для бандеровцев факты биографии. Так, в Википедии утверждается, будто в 2013 году Лиев поддерживал студентов на Майдане и был единственным политиком, который выступал против обращения Верховного Совета Крыма к президенту РФ Путину.

Однако Самар опросила бывшего координатора движения «Евромайдан-Крым» Андрея Щекуна, который заверил, что Лиева среди сторонников Майдана не было, и упустить из виду такую фигуру он ну никак не мог. Добавим, что даже несмотря на невысокий рост Александра Лиева его сложно было бы не разглядеть среди двух десятков «майдановцев», собиравшихся на центральной площади Симферополя в дни киевского переворота.

К тому же, в программе упустили главный грех Лиева перед нынешней украинской властью – в декабре 2004 года он препятствовал въезду в Крым колонны «Поезда дружбы», организованного сторонниками Виктора Ющенко. Тогда Лиев занимал пост председателя правления завода «Бром», и после того как президентом Украины стал Ющенко, по факту перекрытия дороги было возбуждено уголовное дело.

Но и без участия в блокировке «Поезда дружбы» Лиев виноват перед нынешним режимом только тем, что работал в правительстве Крыма и состоял в Партии регионов.

«Один из ключевых вопросов, проходил ли Лиев спецпроверку при назначении на должность в Минобороны и как он ее прошел с таким бэкграундом? – интересуется Самар. – Ждем официальную реакцию Минобороны и отдельно министра Алексея Резникова, креатурой которого является Александр Лиев».

Зато препятствование «Поезду дружбы» со сторонниками «оранжевой революции» Лиеву припомнила нацистка с «5 канала» Янина Соколова. Она нашла архивные записи с комментариями бывшего министра курортов Крыма в период «Русской весны»: пророссийский регион, чью Конституцию выхолостили власти Украины, и который нуждается в особом статусе и особом отношении – все это больно бьёт по украинскому уязвленному самолюбию.

Нацистка Соколова возмущена: как министр обороны резник мог назначить на такой важный пост «ментально русского человека»?

Дальше всех пошел экс-нардеп Виталий Куприй – он нашел в Лиеве причину поражений ВСУ в начале спецоперации и напрямую обвинил в сотрудничестве с «вражеской разведкой».

«Именно благодаря Лиеву наши военные не имели на начло войны стингеров, NLAW, джавелинов. Все лежало под замком, сырело, выходило из строя. Даже с началом войны на складах оставались тысячи польских гранатометов, зенитно-ракетные комплексы и другое. Что там еще остается, одному Богу известно, ну и вражеской разведке конечно», – заключил Куприй.

В свою защиту Лиев выступил со специальным заявлением, где уверял, что всегда был противником воссоединения Крыма с Россией.

Лиев похвалился, что возглавил движение для помощи сбежавшим из Крыма заукраинцам, сделал Мариуполь «Великой культурной столицей Украины», занимался развитием малого предпринимательства на Востоке Украины как консультант американского проекта USAID, участвовал в разработке «Стратегии деоккупации и деинтеграции Крыма».

Один из главных аргументов Лиева – его дети, даже проживая в Крыму, говорили на мове. Более того, хвалится он, состоял в опекунском совете редакции нацистской украинской газеты Крымская светлица.

«27 января ГУР МО предупредило, что ожидает в ближайшее время информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства. Нет, конечно, я никакое не военно-политическое руководство. Я организатор, исполнитель. Сфабрикованный «вброс» отрывает меня от работы, усложняет отношения с контрагентами-поставщиками, дискредитирует меня в глазах офицеров моей команды, но направлен он не против меня. Очевидно, это попытка дискредитировать министра оборони. Кто за этим стоит и для чего это делает, я не знаю. Уверен, что этим вопросом занимаются более компетентные люди. Я готов снова пройти полиграф по всем упомянутым вопросам, в этот раз публично. И сразу даю разрешение на обнародование результатов», – заявил Лиев.

Он добавил, что в любой момент готов подать заявление об увольнении и отправиться на фронт рядовым солдатом. Заодно, попенял 26 украинским изданиям на публикацию одинаковой информации.

Напомним, что в марте 2005 Лиев ушел с поста председатель правления ООО «Бром» и занялся политической деятельностью как зампредседателя крымских народных демократов, но, не получив депутатского мандата в Верховном Совете Крыма в составе команды экс-представителя Владимира Кулиша, уехал на Буковину. Там Лиев женился во второй раз и, вернувшись в Крым, в начале возглавил Рескомитет по водному хозяйству, а после – Министерство курортов и туризма автономии.

В 2014 году, не найдя взаимопонимания с новой крымской властью в лице на тот момент главы Совмина Сергея Аксенова, отправился в Черновцы. А спустя некоторое время стал делать карьеру в Киеве, будучи то гендиректором Национальной телекомпании Украины, то развивая сельское хозяйство.