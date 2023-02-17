Бывший офицер ВМС Украины готовил диверсию в акватории Керченского пролива
За участие в незаконном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана». бывший житель Севастополя капитан I ранга ВМС Украины в отставке Алексей Киселев приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы (с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима).
Как говорится в сообщении ФСБ, установлено, что в 2016 году Киселев добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Он занимался подготовкой участников батальона к совершению так называемой морской блокады Крымского полуострова, которая выражалась в растягивании стальных тросов в Керченском проливе для воспрепятствования прохождению морских судов к территории Республики Крым, а также обучал их управлению морскими судами.
В июле 2022 года Алексей Киселев был задержан сотрудниками ФСБ.
Как сообщал «ПолитНавигатор», Киселев был арестован в Геническе после перехода Херсонской области под контроль России.
Киселев – бывший командир корабля управления ВМС Украины «Славутич».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.