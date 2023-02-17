Бывший офицер ВМС Украины готовил диверсию в акватории Керченского пролива

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За участие в незаконном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана». бывший житель Севастополя капитан I ранга ВМС Украины в отставке Алексей Киселев приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы (с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима).

Как говорится в сообщении ФСБ, установлено, что в 2016 году Киселев добровольно вступил в функционирующее на территории Украины незаконное вооруженное формирование.

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Он занимался подготовкой участников батальона к совершению так называемой морской блокады Крымского полуострова, которая выражалась в растягивании стальных тросов в Керченском проливе для воспрепятствования прохождению морских судов к территории Республики Крым, а также обучал их управлению морскими судами.

В июле 2022 года Алексей Киселев был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Киселев был арестован в Геническе после перехода Херсонской области под контроль России.

Киселев – бывший командир корабля управления ВМС Украины «Славутич».