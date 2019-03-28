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28.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Бывший политтехнолог Порошенко рассказал, чем опасно его переизбрание

Сохранение нынешнего президента Петра Порошенко на своем посту, избрание его на второй срок, окончательно уничтожит институт президентства в стране и легитимность всей украинской власти.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не так панически отношусь к тому, что такой институт в Украине исчезнет. Я не считаю, что это конец украинской государственности. Возможно, это новая страница, где нужно жить в стране с парламентской формой правления и, возможно, для Украины, даже не считаясь с войной.

Я напомню, что Кнессет, израильский парламент, имеет значительно больше полномочий в Израиле, который постоянно находится в состоянии войны. Именно он определяет действия армии, назначает главнокомандующего. Это может быть разная конфигурация, но это все легитимный путь. Если останется Порошенко, это уничтожит значительно больше, чем должность президента. Это вообще уничтожит легитимность украинской власти окончательно», – заявил Гайдай.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Гайдай признался, что работал на Порошенко и рассказал, как нынешний президент Украины потерял нравственность.

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