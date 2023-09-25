Бывший российский мэр – доброволец СВО попал в украинский плен
В боях под Артемовском ВСУ захватили в плен Алексея Третьякова, бывшего мэра города Чайковский в Пермском крае.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в соцсети сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
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«В конце прошлой недели в СМИ появилась информация о нахождении в украинском плену экс-главы Чайковского Алексея Третьякова. Получил много звонков и сообщений от журналистов и гражданских активистов с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию», – написал омбудсмен.
Он добавил, что, что работая в системе местного самоуправления, был лично знаком с Алексеем Витальевичем.
«В субботу в мой адрес поступило обращение от его супруги, сегодня связался с ней по телефону. Узнал ряд подробностей и уже направил запрос в адрес федерального Уполномоченного Татьяны Москальковой, при которой работает специальная контактная группа, непосредственно занимающаяся вопросами обмена военнослужащих. Держу вопрос на личном контроле», – сообщил Сапко.
Видео с бывшим градоначальником Чайковского появилось в тг-канале Госпогранслужбы Украины.
На видео он говорит, что дает добровольное согласие на съемку.
«В 2014 году я избрался мэром Чайковского. На должности пробыл с 2014 по 2019 год. До этого был депутатом городской думы. Эти полномочия закончились. У меня не было самоцели быть в политике. Как доброволец я заключил контракт с министерством обороны. Приписали меня к 78-му полку 72-й мотострелковой дивизии. Переправили в Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели, может быть, чуть побольше», – рассказывает Третьяков.
По его словам, он был направлен в район села Клещеевка.
«Признается, что пришел в Украину воевать с НАТО. Подразделений НАТО здесь не встретил, однако признает, что кацапская пропаганда лжет, а Крым – украинский», – говорится в описании к ролику.
Впрочем, на видео таких слов нет, а ролик обрывается на словах «в районе села Клещеевка…»
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