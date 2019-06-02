Бывший соратник Порошенко объяснил, в чем угроза отставки Суркова

02.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Возможный уход советника президента РФ Владислава Суркова с поста куратора украинского вопроса и замена его на экс-посла России в Минске Михаила Бабича не принесёт Украине ничего хорошего, равно как и опровержение этих слухов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил украинский политолог Владимир Фесенко, не так давно работавший на администрацию Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не первый слух об уходе Суркова. Последние годы с регулярностью появляются. На моей памяти за последние два с половиной года это уже третий такой слух, и вроде бы, даже подтверждалась информация, что он написал заявление об уходе, потом появляется, вот я не удивлюсь, если появится прямая линия или где-то не очень прямая в отношениях между Сурковым и Путиным. В своё время там была переписка между Курбским и Иваном Грозным, правда Курбский из-за границы писал, а вот Сурков открыл новый жанр: он статьи пишет. Можно скоро собрание сочинений издавать. И это вот переписка, на самом деле, Суркова с Путиным. Тонкая лесть и, вот, напишет письмо – вроде бы как снимается проблема, и он опять останется.

Поэтому он может, в принципе, уйти с должности помощника, вопрос не от какой должности он тогда откажется, потому что, может быть, ему там надоело на этой должности, и он хочет чего-то другого.

С другой стороны, я не ожидаю ничего хорошего и от ухода. Надо понимать, что Сурков не хотел возвращать Донбасс. Вот я сейчас читаю такие версии, что вот якобы он хотел вернуть, но на путинских условиях – ничего подобного.

Я немножко знаком с одним из его ближайших помощников, встречался на разных заграничных тусовках, слежу за публикациями их центра, называется он «Центр политической конъюнктуры», помощник ближайший – Алексей Чеснаков.

У них месяц назад примерно появился такой доклад, сценарий украино-российских отношений, главный вывод этого доклада: ничего не ожидайте, сохранится статус-кво, будет статус-кво в отношениях, никаких изменений, наименее вероятный сценарий, достижение какого-то компромисса.

Они фактически исходят из того, что нужно заморозить этот конфликт: маленькая война пусть продолжается по одной простой причине: пока идёт эта война, у Украины нет перспектив в ЕС и НАТО. Вот это главный аргумент, и, кстати, россияне в закрытых условиях все говорят: «Ребята, даже не надейтесь, никакого замирения не будет, потому что нам лучше вас так сохранять, это какой-то такой поводок или намордник, через войну мы вас туда не пускаем». Поэтому они не хотят возвращения Донбасса.

«Да, конечно же, если вы там федерацию сделаете, Медведчука назначите на какой-то высокий пост – тогда да, конечно». Но это, что называется, уже полная капитуляция, на что они тоже не очень рассчитывают», – рассказал он.

Политолог также отметил, что Украине необходимо начинать переговоры с Москвой хотя бы во избежание эскалации конфликта.

«При Суркове, скорее всего, всё остаётся как есть сейчас. Если Сурков уходит – приходит Бабич. Слушайте, от Бабича не знал, как избавиться Лукашенко. Даже если Лукашенко понял, насколько это неприятный и неприемлемый для него персонаж. Он сторонник жёсткой линии. За ним, скорее всего, влияние партии силовиков разнообразных. Это тогда усиление рисков более жёстких действий России, в том числе, и на Донбассе.

Поэтому хрен редьки не слаще, а, может быть, даже наоборот, у нас, к сожалению, там нет хороших каких-то вариантов, переговоры надо начинать, надо пытаться договариваться, в том числе для того, чтобы хотя бы нейтрализовывать через переговоры риски эскалации конфликта», – резюмировал Владимир Фесенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в случае назначения на место Суркова Михаила Бабича украинским самостийникам вести какие-либо переговоры с Москвой станет невозможно.