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10.11.2021 09:45
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Криминал, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня
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Бывший соратник Рашкина: Теперь спасти его может только чудо

КПРФ распрощается с пойманным с поличным на браконьерстве депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, который поддерживает осужденного...

КПРФ распрощается с пойманным с поличным на браконьерстве депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, который поддерживает осужденного за мошенничество блогера Алексея Навального,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» рассказал с экс-депутатом Саратовской городской думы 5-го созыва Дмитрий Сорокин, который хорошо знаком с Рашкиным и когда-то был с ним в одной команде.

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По словам Сорокина, Рашкин сильно изменился, когда стал депутатом Госдумы.

«С товарищами по партии вел себя жестко. Если кто-то ему возражал в обкоме, он стучал кулаком по столу и кричал: «Снять его с довольствия!». Эту фразу он произносил, когда выкидывал человека с поста. Теперь, после истории с лосем, хочется сказать: «Снять Рашкина с довольствия», – говорит экс-депутат.

Он также ответил на вопрос, заступится ли за Рашкина лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Сейчас все обсуждают, сдаст Зюганов Рашкина или нет. Скажем так, Геннадий Андреевич уже не молод, он сильно отпустил вожжи, иначе Рашкин так бы не окрылился. Но, тем не менее, он что-то понимает. Зюганову надо срочно избавляться от Рашкина, чтобы не потопить партию. Я прогнозирую, что Геннадий Андреевич тихо даст довести дело до логического конца и распрощается с Валерием Федоровичем», – считает бывший соратник Рашкина.

Он считает, что случившееся для депутата Госдумы – жизненный крах.

«Посмотрите в его глаза на видео. Там тоска и отблески надежды – ведь опытный политик, знающий. Понимал: если поймали с поличным, ты сгорел. Только чудо может спасти», – резюмировал Сорокин.

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