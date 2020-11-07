Бывший союзник Жириновского в Молдове открыто перешёл на сторону Запада

07.11.2020, Москва, Елена Острякова

Скандальный молдавский политик Ренато Усатый, занявший в первом туре президентских выборов третье место, заявил о своей поддержке лидера прозападной оппозиции Майи Санду.

Об этом он заявил в ходе прямого включения в своих соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимаю, что мы с Майей Санду разные люди. У нас разные методы, но есть цель – избавить страну от мафиозно-коррупционной системы», – сказал Усатый.

Предвосхищая обвинения в том, что он, мэр самого русскоговорящего города Молдовы Бельцы поддерживает сторонницу Запада, Усатый призвал «не делить на национальности, запутывать на тему, на каком языке мы говорим, делить на проевропейских, пророссийских, прорумынских».

Он намекнул, что на него давят из России, где он проходит по уголовному делу. Именно этим якобы объясняется отказ ЛДПР сотрудничать с «Нашей партией» Усатого.

«Меня продолжают бояться и сегодня возглавляющий коррупционную систему Игорь Додон и некоторые его партнеры. Вчерашнее заявление ЛДПР является лишь видимой частью того давления, которое оказывается на меня в течение последних дней. Мне угрожают, что осудят меня заочно на 15 лет тюрьмы после Нового года, если я не выйду и не поддержу Игоря Додона. Я готов, чтобы меня осудили заочно даже на пожизненный срок, но я точно не обменяю национальные интересы на чьи-то прихоти. Обращаюсь к тем, кто пытается затянуть меня в какие-то переговоры за рубежом: не надо этого делать. Осуждайте меня пожизненно, но я должен избавить страну от коррупции», – сказал Усатый.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря утверждает, что перед своим выступлением Усатый Усатый виделся с послом США Хоганом. Потом с послом Румынии Ионицэ.

«Хоган накричал на Усатого, почему нет еще декларации в поддержку Санду. Результат налицо: Усатый только что заявил, что поддержит Майю Санду», – написал Цыдря.

Днем раньше в те же два посольства был вызван Павел Филипп, который возглавляет Демократическую партию – партнеров Социалистической партии Игоря Додона по правящей коалицию

Журналистка Елена Левицкая-Пахомова полагает, что от своего союза с Санду Усатый ничего не приобретет. «С Усатым все просто. Его конь, пришедший третьим в первом туре президентских выборов (голоса избирателей), нужен, а наездник никому не сдался», – написала она.