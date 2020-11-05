Жириновский разорвал тесные межпартийные отношения с молдавским «предателем» Ренато Усатым

05.11.2020, Москва, Елена Острякова

ЛДПР разрывает соглашение с молдавской «Нашей партией» в знак протеста против проводимой её лидером Усатым политики сговора с врагами России.

Об этом фракция ЛДПР в Госдуме РФ заявила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Жириновцы утверждают, что предвыборную кампанию Усатого на недавних президентских выборах оплатил бежавший из Молдовы криминальный олигарх Влад Плахотнюк.

«В 2018 году глава “Нашей партии” Ренато Усатый вступил в закулисный сговор с Плахотнюком. Мы видели записи переговоров Усатого с Андрианом Раду – посредником от Плахотнюка. Частично эти переговоры уже есть в открытом доступе.

Вернувшись в Молдавию, Усатый продолжил действовать в интересах Плахотнюка, на публику прикидываясь его противником», – говорится в заявлении фракции.

ЛДПР также обвиняет Усатого в том, что тот на следующий день после выборов вступил в переговоры с лидером оппозиции Майей Санду, «выступающей против Дня Победы 9 мая, обеляющей деяния профашистского режима Антонеску в Молдавии в годы Великой Отечественной войны, призывающей выгнать российских миротворцев из Приднестровья и разжигающей конфликт в этом районе».

ЛДПР считает, что Усатый и возглавляемая им “Наша партия” предали граждан, которые хотят сближения с Россией.

ЛДПР заключила соглашение с “Нашей партией” в 2017, когда та выступала против «антироссийского олигархического режима Влада Плахотнюка в Кишинёве».