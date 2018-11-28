28.11.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Бывший спонсор украинских карательных батальонов призвал к прямым переговорам с ЛДНР

Украина ведет в Донбассе гражданскую войну, но Россия не позволит Киеву решить в свою пользу конфликт.

Об этом в интервью журналистке Соне Кошкиной заявил украинский олигарх Игорь Коломойский, ранее спонсировавший украинские карательные батальоны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам олигарха, украинская власть должна пойти на прямые переговоры с представителями республик Донбасса, если хочет разрешить конфликт.

«Я считаю, Донбасс должна вернуть и в достаточно обозримом, скором времени. С Крымом будет потяжелее. Но тоже в конечном итоге вернем. Все зависит от политики. При чем тут Путин, все от нас зависит. В вопросе Донбасса все зависит от нас, мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Надо с ними о чем-то договориться. С теми, кто там есть. Эти разговоры о том, что там сидит Путин и всем командует – это все смешно. Зная ситуацию изнутри, никакой не Путин там. Путину эта обуза не нужна, зачем она ему? Ему выгоднее было бы интегрировать Донбасс обратно в Украину для того, чтобы разрушать ее изнутри”, – сказал олигарах.

Он утверждает, что России Донбасс “никакой радости не приносит, кроме геморроя”.

“Путин является не единственным, кто решает этот вопрос. Единственное – он не позволит решать этот вопрос военным путем. Если Украина задумает решать это опять военным путем, для этого Путин должен быть настолько слабым, чтобы он позволил. Чего я не вижу в ближайшее время, что он ослабнет», – заявил Коломойский.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Верховной раде уже готовы к прямым переговорам с ЛДНР.

Ранее также появилась информация, что Коломойский, позволявший оскорбления в адрес руководства России, затем осознал, что совершил ошибку и начал заглаживать свою вину.

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