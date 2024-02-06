Бывший топ-менеджер «Газпрома» пытается сорвать президентские выборы в России

Елена Острякова.  
06.02.2024 12:19
  (Мск) , Москва
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Война, Выборы, Дзен, Россия, Украина


Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, в 2022 году сбежавший на Украину и записавшийся в ВСУ, теперь хочет, чтобы в мире не признали результатов президентских выборов в России.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев, в 2022 году сбежавший на Украину и записавшийся в...

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«Украина и все, кто нас поддерживает, должны бить тревогу, чтобы эти псевдовыборы не признали, потому что Путин собирается их проводить на временно украинских оккупированных территориях. Это военное преступление.

Он хочет, чтобы украинцы, которые там живут, тоже отвечали за это преступление. Очень важно, чтобы мир не признал, чтобы не было половинчатых решений: мол мы признаем, но только на международно признанных территориях. Путин преступник и террорист, а Россия – страна-террорист», – сказал Волобуев.

Он призывает жителей новых регионов России игнорировать выборы и саботировать их, а остальных – «пойти в партизаны».

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