Бывший житель Херсона о беде со «ждунами»

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«ПолитНавигатор» продолжает на своих страницах дискуссию по поводу обилия «ждунов» в Херсонской области, и что с ними делать, начатую материалом Константина Ковригина. Ранее с автором уже вступил в спор Сергей Воротынцев, защищавший ностальгирующих по «хорошей Украине».

Сегодня мы публикуем мнение бывшего жителя Херсона православного предпринимателя и блогера Николая Терещенкова, который был вынужден переехать в Крым после отступления российских войск из областного центра.

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…Для начала национальный состав Херсона и области. Это далеко не Николаев и не Одесса. Многие осуждённые за коллаборационизм жители Галичины, после отбытия сроков заключения, осели именно не Херсонщине. Понравились места. А затем к ним подтянулись и земляки. На Херсонщине были прекрасные условия для земледелия и работы на производстве.

В дальнейшем, в процессе любых выборов это бросалось в глаза. Ментальность региона где зарождалось украинство, не могла быть иной.

Херсон давал наименьшее количество голосов «пророссийским» партиям Украины, среди южных регионов. И стал первым же городом, в который зашли войска армии РФ.

Я безо всякой пропаганды и прочих никчемностей могу сказать, что войска себя вели максимально корректно. Я описывал события начала марта и могу сегодня повторить. Пострадали только те, кто очень хотел пострадать. И те, кого подставили. Например, жертвы в сиреневом парке, это те, кто по зову желтушных журналистов а-ля Костя Рыженко, в этом парке и оказались.

К слову, чем это отличается от Усика, который гордо вскрикнул «к оружию» и тихо удалился за границу, мне непонятно.

И вот здесь уместно вспомнить слова Макиавелли – «ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества».

Имущество и налаженный быт – это то, что люди добывают, порой, всю жизнь. Я не судья давать оценку подобному образу жизни.

Но человек так устроен, он к этому стремится. А здесь всё рушится. Непонятно, что впереди, страх за себя, за близких, за детей. Это выведет из равновесия большинство людей.

Социология говорит, что активное меньшинство – это по 5% убеждённых противников из противоположных лагерей. Середина – обыватели. Каждый со своим житейским.

Тем более, что нынешняя жизнь на левом берегу Херсонской области далека от идеала. Это известно от друзей и знакомых, об этом пишут пророссийские ТГ-каналы, отслеживающие процессы в Херсонской области. Нет, конечно, можно всех через колено и дать команду охранителям описать бесконечное счастье жителей области.

Вот только известно, что на лжи лучше не строить. Ненадёжное оно.

Тем более, не Херсоном единым подобная проблема.

Чем Талипов в Крыму занимается? А ведь это только те, кто молчать не умеет. Сколько ещё на бытовом уровне?

Причина всё та же. Материальные нестроения. Иллюзия что 2013 год можно вернуть. Нельзя. Нужно жить здесь и сейчас. В глобальном смысле Россия действительно Ноев ковчег. Но это ещё бы недовольным понять, осознать и принять.

В жизни всё хорошо в меру. Много кнута или много пряника – обязательно создадут проблемы в будущем.

И закончить хотелось бы словами великого Суворова – «Вежливость города берёт».

Думаю, и мы свою крепость новой жизни возьмём. Вежливостью и внимательным отношением друг к другу.