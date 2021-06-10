Царев оценил жесткость Путина

10.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Своим интервью по Украине президент России Владимир Путин четко обозначил украинскую власть как нацистскую.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

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При этом, политик отметил, что нацификация Украины и превращение ее в антироссийское государство было очевидным сразу после госпереворота в 2014 году.

«Интервью достаточно жесткое. Фактически, Путин назвал украинскую власть фашистской – все эти сравнения с замером черепов коренных и некоренных народов. Президент четко провел «красную линию», после которой Россия будет вмешиваться, принимать какие-то жесткие меры.

Но для выходцев из Украины было понятно, что после Майдана украинская власть будет двигаться в этом направлении, что она – нацистская, что она будет антироссийская, антирусская и будет стремиться в НАТО. Интервью жесткое, но с моей точки зрения, все эти вещи были очевидны еще семь лет назад», – заявил Царев.