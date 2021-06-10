10.06.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, нацизм, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Царев оценил жесткость Путина

Новости УкраиныСвоим интервью по Украине президент России Владимир Путин четко обозначил украинскую власть как нацистскую....

Своим интервью по Украине президент России Владимир Путин четко обозначил украинскую власть как нацистскую.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

При этом, политик отметил, что нацификация Украины и превращение ее в антироссийское государство было очевидным сразу после госпереворота в 2014 году.

«Интервью достаточно жесткое. Фактически, Путин назвал украинскую власть фашистской – все эти сравнения с замером черепов коренных и некоренных народов. Президент четко провел «красную линию», после которой Россия будет вмешиваться, принимать какие-то жесткие меры.

Но для выходцев из Украины было понятно, что после Майдана украинская власть будет двигаться в этом направлении, что она – нацистская, что она будет антироссийская, антирусская и будет стремиться в НАТО. Интервью жесткое, но с моей точки зрения, все эти вещи были очевидны еще семь лет назад», – заявил Царев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Май  
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть