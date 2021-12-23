Царев: США используют химическую провокацию в Донбассе для обвинения России

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Новости Украины

США и Украина могут совершить диверсию с применением отравляющих веществ, в том числе на подконтрольной Киеву территории, чтобы обвинить в этом ДНР и ЛНР.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» завил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Царева, в Донбассе действительно были обнаружены иностранные наемники, о чем недавно заявлял министр обороны России Сергей Шойгу.

«Информация действительно была за несколько дней до обращения Шойгу. В Луганске мои знакомые писали в своих телеграмм-каналах о том, что обнаружены иностранные ЧВКшники на сопредельной территории. Какие там находятся химические отравляющие вещества, никто об этом, по-видимому, не знает, кроме Шойгу. Это разведка, свои способы получения информации», – сказал политик.

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«Диверсия, направленная против жителей подконтрольной Украине Донецкой и Луганской области для того, чтобы потом обвинить в применении химического оружия ополченцев из Донецка и Луганска. Это практика Соединенных Штатов, это повторялось не один, не два, не три раза. Поэтому есть все предпосылки, что в такой сложной политической ситуации Соединенные Штаты могут пойти на провокацию. Это вполне возможно», – заявил Царев.