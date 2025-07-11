Царев: Возможно, произошел первый воздушный бой с НАТО, но об этом официально молчат

В процессе конфликта на Украине неизбежна эскалация с НАТО. Она, вероятно, уже состоялась.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация, безусловно, будет. Ряд СМИ заявили наши, Минобороны не подтвердило эту информацию, о том, что при последнем обстреле Одессы поднялся самолет из Румынии натовский и сбивал наши беспилотники. После этого якобы из Крыма была направлена ракета против самолета, и самолет улетел в Румынию. Я понимаю, почему реакция была достаточно сдержанная, поскольку до этого и Шойгу, и целый ряд политиков: Лавров, и Медведев, и Картаполов, заявляли о том, что в этом случае мы будем наносить удары по аэропортам, откуда взлетают такие самолеты.

Я не знаю, правда это или нет, информация не подтверждена, но очевидно, что будут попытки со стороны Великобритании, потому что за этим все равно стоит в конечном счете Великобритания, будут попытки эскалации», – заявил Царев.