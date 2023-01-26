Царев: Западные танки – серьезное оружие, но они не спасут Украину

Танки, которые страны Запада пообещали поставить Украине, являются серьезным оружием, но они не смогут переломить ситуацию.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, Запад не решается на массированные поставки всего необходимого Украине вооружения, потому что опасаются ядерного удара со стороны России.

«Это все серьезное оружие, но это оружие неспособно переломить ход военных действий. Оно способно склонить чашу весов, с точки зрения НАТО, на сторону Украины, но не переломить ситуацию. Если бы они хотели переломить ситуацию, они бы поставили пару тысяч танков, ввели войска НАТОвские, и тогда сомнений бы не было – надо было принимать решение о применении каких-то более серьезных мер: тактического, стратегического оружия. Но они четко идут в этом коридоре.

Почему? Потому что им нужна война. Выход эскалации на новый уровень, применение ядерного оружия поставит вызов перед Западом. Если Россия применяет ядерное оружие – им надо отвечать. Если они не отвечают, значит они не мировой гегемон. А отвечать – значит, можно получить уже стратегическим оружием по своей территории, а они на это не готовы. Поэтому они поставляют вооружение дозированно, небольшими порциями», – заявил Царев.