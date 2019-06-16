16.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Украина
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Царёв объяснил, как украинский нацист оказался в списке Медведчука

Экс-боевик «АТО», наркоман Илья Кива был включен в избирательной список партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» по квоте депутата Вадима Рабиновича, который, очевидно, оказался чем-то очень обязан главе МВД Украины Арсену Авакову.

Об этом в интервью «Союзу блогеров Украины» заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вадим ведет к пропасти «Оппозиционную платформу». Это же надо было так, завести по своей квоте туда Киву. Я, конечно, понимаю, что у Вадима много разных интересов, но, мне кажется, что этот шаг очень серьезно ударил и ударит по рейтингам «Оппозиционной платформы», – сказал экс-депутат.

По мнению Царева, такое решение было принято под давлением бывшего начальника Кивы, главы МВД Украины Арсена Авакова.

«Это человек Арсена Авакова, и по его просьбе, не просто просьбе, он был включен в этот список», – отметил экс-депутат.

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