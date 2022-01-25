Царёв: Опасность возросла – Зеленский загнан в угол

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Новости Украины

Владимир Зеленский потерял шанс закончить даже как бывший глава государства Виктор Ющенко – президент-комик насолил уже очень многим людям, которые затаили обиду и выжидают. Именно поэтому загнанный в угол Зеленский может предпринять радикальные и неожиданные решения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я как-то в своей статье написал о том, что после того, когда Зеленский не смог арестовать Порошенко, теперь он обречен идти долгой дорогой разочарований и потерь по пути Ющенко. Меня тут же набрали, прочитали мои друзья с Украины, депутаты действующие, говорят:

«Олег, ты правильно написал, но ситуация гораздо хуже. Ему надо очень сильно постараться, чтобы закончить как Ющенко. Он стольких людей обидел, он столько нарушил законов, что ему очень сложно теперь закончить со всеми, пожать руки и спокойно досидеть до конца срока. У него это может не получиться».

Исходя из этого, когда человек загнан в угол, он может принимать совершенно безрассудные поступки и, как Порошенко, который устраивал провокацию в Керчи, Зеленский может пойти на провокации по Донбассу», – заявил Царев.