«Он повторит путь Ющенко», – Зеленскому предрекают уход со смехотворным рейтингом

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский повторяет путь одного из своих предшественников Виктора Ющенко – его рейтинг так же стремительно падает, а западные «партнёры» перестают оказывать поддержку.

Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что он повторит путь Ющенко, со стремительным падением рейтингов и полным отсутствием шансов на то, чтобы выиграть президентские выборы на второй срок. Я думаю, что это очередное очень сильное разочарование для украинцев», – сказал Царёв.

Он считает, что Вашингтон теперь не хочет видеть Владимира Зеленского на посту президента Украины.

«Ждать ли очередного Майдана? Возможна ли сегодня в Киеве ситуация двоевластия? И вообще, нужна ли эта политическая неразбериха на Украине самим США, особенно на фоне всей этой истерики с мнимым российским вторжением», – поинтересовалась ведущая.

«С одной стороны, не нужна. С другой стороны, они не собираются поддерживать Зеленского. Так называемые соросята, то есть птенцы Сороса, очень активно сейчас работают как на понижение рейтинга Зеленского, так и против Ахметова, и против очень многих. Но в том числе и против Зеленского. Это значит, что США его не поддерживают. Им не нужен Зеленский», – резюмировал экс-депутат.