Царёв предрекает массовое банкротство в турбизнесе Крыма

07.05.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Кризис, с которым столкнулась крымская туристическая отрасль из-за эпидемии коронавируса, сравним со временами перестройки и развала СССР.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Верховной рады, владеющий гостиницами в Крыму, Олег Царев.

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«Это приведет практически к гарантированному банкротству всего санаторно-курортного и туристического бизнеса, какого не было даже при Украине. Может быть, в момент перестройки было, но этого уже никто не помнит. Этот кризис сравним с кризисом 90-х годов.

При этом, Турция открывается, Европа снимает карантин. Общеизвестно, что эпидемию можно победить только двумя способами – либо вакцинация населения, а вакцины пока нет и непонятно, когда она будет, либо приобретением иммунитета у населения. Для того, чтобы приобрести иммунитет, процентов 60-80 населения должно переболеть. Поскольку в Крыму заболевают по пять-десять человек в день, то иммунитет приобретет население лет через 500.

Мне кажется, что большая проблема в отсутствии у власти внятной стратегии. Все говорят о том, что подождите, мы выйдем на плато, но на плато мы выйдем, если все прекратим, прекратим работу. Но на плато можно выйти временно – сейчас мы законсервируем очаги, но осенью они обязательно начнутся. И до тех пор, пока иммунитета у населения не будет, ничего с этим не поделаешь. Поэтому, мне кажется, основная проблема – не вирус, а отсутствие внятной стратегии», – заявил Царев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон на полуострове, вероятнее всего, не состоится. В лучшем случае речь может идти о внутреннем туризме.