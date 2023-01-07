Царёв рассказал, как убеждал российских чиновников идти до Львова
Чем дальше российская армия будет продвигаться на запад Украины, тем меньше будет встречать сопротивления со стороны украинских нацистов.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Хуже нет, когда у слабых сила в руках. Самый страшный диктатор – это трус в душе. Сейчас их диктатура, они будут резать, убивать, кошмарить всех…
Мы когда проводили совещание, целый ряд российских должностных лиц считали, что Западная Украины не наша. А я как раз обратил внимание, что, чем дальше наши войска будут уходить на запад, тем меньше будет сопротивления у населения», – сказал Царёв.
По мнению Олега Царёва, самые антироссийские области будут встречать цветами любую армию.
«Западная Украина все армии всегда встречала с цветами. Не было такой армии, которую не встречали бы с цветами – и русскую встречали, и немцев встречали.
Обратите внимание, что легче всего мы заняли Херсонскую область. Шестой день военных действий, тем не менее, никто не вышел, не начал сопротивляться. Это самая проукраинская область на Юго-Востоке Украины. Чем дальше мы бы заходили, тем легче нам было бы», – резюмировал Царёв.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин выражал сомнение в том, что российской армии следует в рамках спецоперации занимать Львов.
«Я полагаю, что новый освободительный поход Красной армии на Западную Украину был бы ошибкой. Попытка принять парад Победы во Львове ни к чему хорошему не приведет. Чувства и идеалы живущих там людей явно расходятся с нашими. Нельзя пускать троянского коня, чтобы он изнутри разлагал Российскую империю.
Речь идет о том, чтобы взять свое. Это то, что говорит на русском языке. Это, что пусть даже на какой-то момент в результате этой оголтелой украинизации сошло с ума и считает, что все происходящее это борьба за родину. Хотя на самом деле речь идет об отложенной гражданской войне с теми, кто был против существования единого государства. И так же, как в советские годы проходила ускоренная украинизация, то же самое обратным образом вполне возможно сделать там, где для этого есть предпосылки», – рассуждал Затулин.
Спасибо!
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