Царёв рассказал, как убеждал российских чиновников идти до Львова

Владимир Гладков.  
07.01.2023 23:43
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 730
 
Галиция, Дзен, Львов, Россия, Украина


Чем дальше российская армия будет продвигаться на запад Украины, тем меньше будет встречать сопротивления со стороны украинских нацистов.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дальше российская армия будет продвигаться на запад Украины, тем меньше будет встречать сопротивления...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Хуже нет, когда у слабых сила в руках. Самый страшный диктатор – это трус в душе. Сейчас их диктатура, они будут резать, убивать, кошмарить всех…

Мы когда проводили совещание, целый ряд российских должностных лиц считали, что Западная Украины не наша. А я как раз обратил внимание, что, чем дальше наши войска будут уходить на запад, тем меньше будет сопротивления у населения», – сказал Царёв.

По мнению Олега Царёва, самые антироссийские области будут встречать цветами любую армию.

«Западная Украина все армии всегда встречала с цветами. Не было такой армии, которую не встречали бы с цветами – и русскую встречали, и немцев встречали.

Обратите внимание, что легче всего мы заняли Херсонскую область. Шестой день военных действий, тем не менее, никто не вышел, не начал сопротивляться. Это самая проукраинская область на Юго-Востоке Украины. Чем дальше мы бы заходили, тем легче нам было бы», – резюмировал Царёв.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин выражал сомнение в том, что российской армии следует в рамках спецоперации занимать Львов.

«Я полагаю, что новый освободительный поход Красной армии на Западную Украину был бы ошибкой. Попытка принять парад Победы во Львове ни к чему хорошему не приведет. Чувства и идеалы живущих там людей явно расходятся с нашими. Нельзя пускать троянского коня, чтобы он изнутри разлагал Российскую империю.

Речь идет о том, чтобы взять свое. Это то, что говорит на русском языке. Это, что пусть даже на какой-то момент в результате этой оголтелой украинизации сошло с ума и считает, что все происходящее это борьба за родину. Хотя на самом деле речь идет об отложенной гражданской войне с теми, кто был против существования единого государства. И так же, как в советские годы проходила ускоренная украинизация, то же самое обратным образом вполне возможно сделать там, где для этого есть предпосылки», – рассуждал Затулин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть