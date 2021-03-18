Царёв: В Крыму постоянно находятся две украинские диверсионные группы

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

В Крыму постоянно находятся две украинские диверсионные группы – их задачей является, в том числе, формирование «спящих» ячеек, которые смогут начинать активные действия по команде в будущем.

Об этом в интервью севастопольскому изданию ForPost заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятый департамент контрразведки при СБУ продолжает работать. Как мне говорили друзья, по планам на территории Крыма постоянно должны находиться две диверсионные группы. Это не значит, что они подпиливают линии электропередач и взрывают какие-то объекты. Они должны приезжать, обживаться, знакомиться с местностью и с людьми, чтобы потом по команде проводить какие-то диверсионные акты.

Американцы выстраивали работу по методу Абвера. Малые группы готовятся отдельно, в них входят люди, которые никогда не были связаны с СБУ. Поэтому те сотрудники СБУ, которые перешли на сторону России, их не знают. Если задерживается одна диверсионная группа, она не знает о других», – сказал Царев.

Он считает, что украинские диверсанты попадают на полуостров легально.

«Ко мне приезжал сотрудник моего предприятия в Днепропетровске, которое у меня отобрал Коломойский. Он рассказал, что проходил таможню вместе с «правосеками», которые заходили на наше предприятие. Едут люди с обычными украинскими паспортами. Тем более, что украинские спецслужбы им выписывают новые паспорта с новыми фамилиями», – сказал Царев.