14.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Скандал
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Це Европа: В молдавском госуниверситете пропагандируют гомосексуализм

ЛГБТ-активисты раздавали студентам Госуниверситета Молдовы брошюры безопасных сексуальных отношениях  между парнями, с пометкой «18+».

Об этом сообщает сайт «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В брошюрах излагаются основы профилактики ВИЧ-инфекций при однополых отношениях между мужчинами. Помимо текстовой информации они содержат  очень откровенные картинки об использовании презервативов при сексуальном контакте между парнями.

Акции в поддержку ЛГБТ проводятся в Кишиневе четвертый год подряд и не встречают поддержки у местного населения. Парад 19 мая, в котором приняли участие европейские дипломаты, прошел в плотном кольце полиции. По его окончании участников посадили в автобусы и отвезли «в безопасное место».

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