«Цэ Эуропа!»: в киевских судах крадут туалетную бумагу

Сотрудники Киевского шестого апелляционного суда вынуждены принимать меры, чтобы посетители в уборных не крали туалетную бумагу.

Соответствующее видео опубликовал лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина цэ Эуропа! В Киевском шестом апелляционном суде туалетная бумага на трубе, с которой невозможно её снять, а значит и украсть. Как они её туда вешают? Это нужно открутить и назад прикрутить трубу», – комментирует Кононович видеоролик.