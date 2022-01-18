«Цэ Эуропа!»: в киевских судах крадут туалетную бумагу

18.01.2022  16:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Киев, Скандал, Украина
Новости Украины

Сотрудники Киевского шестого апелляционного суда вынуждены принимать меры, чтобы посетители в уборных не крали туалетную бумагу.

Соответствующее видео опубликовал лидер комсомольцев Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники Киевского шестого апелляционного суда вынуждены принимать меры, чтобы посетители в уборных не крали...

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«Украина цэ Эуропа! В Киевском шестом апелляционном суде туалетная бумага на трубе, с которой невозможно её снять, а значит и украсть. Как они её туда вешают? Это нужно открутить и назад прикрутить трубу», – комментирует Кононович видеоролик.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Украина запретила импорт туалетной бумаги из России.

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