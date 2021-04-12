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12.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Турция
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Цеков призвал не «бить горшки» с Эрдоганом из-за Крыма


России не стоит резко реагировать на заявления турецкого президента, заявляющего о непризнании российского статуса Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

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«Не думаю, что нам на этом фоне надо «бить горшки» с Турцией. Эти заявления после встреч с соседними лидерами никак нас не беспокоят и не меняют статус Крыма в составе России. Нас, крымчан, совершенно не волнует признание Крыма составной частью России со стороны каких-либо других государств. Да, если бы признание было официальное — это дало бы больше возможностей для экономического развития. И для сотрудничества с соседними странами, в том числе. А если не признают — ну и ладно», – сказал сенатор «Комсомольской правде».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшие выходные во время встречи с президентом Украины турецкий лидер Реджеп Эрдоган подписался под территориальными претензиями к России.

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