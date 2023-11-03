Цель дестабилизации в Дагестане – срыв строительства «Шёлкового пути»

Цель провокаций и беспорядков в Дагестане – сорвать строительство железной дороги, которая должна соединить Иран и Россию и стать одной из веток возрождающегося «шёлкового пути».

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил аналитик, координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с Дагестаном имеет свою особенность. Я думаю, что данные беспорядки, которые мы видим, это не какой-то единичный случай, который провернули. И дальше будут идти какие-то непосредственные шаги по дестабилизации ситуации в Дагестане. Потому что Россия подписала соглашение с Ираном о строительстве железной дороги через Азербайджан и через Дагестан. Это одна из веток, по сути, возрождаемого «шёлкового пути», так называемый транспортный коридор «Север-Юг». И, соответственно, дестабилизация обстановки в Дагестане – фактически, как и дестабилизация обстановки в Азербайджане, в том числе, где у Алиева не очень простая политическая ситуация, она будет, чтобы банально не дать построить эту железную дорогу», – пояснил он.

Дагестан, по словам аналитика, в этой ситуации является одним из самых слабых уязвимых звеньев. И основной стратегический расчет сорвать строительство железной дороги, не дать ей функционировать, потому что это вопрос десятилетий и развития на много лет вперед.

Министр по национальной политики делам религий республики Дагестан Энрик Муслимов тоже считает, что Дагестан находится в уязвимом положении, поскольку граничит с пятью государствами и является самой большой республикой Кавказа.

«То, что случилось, уже случилось. Какие-то меры будут предприняты, конечно, в связи с тем, что попытки дестабилизации обстановки именно в Дагестане не будут прекращаться. Мы должны быть готовы к принятию других решений, в том числе обеспечения общего уровня безопасности, общественно важных объектов, куда входит аэропорт. И принятие других решений, например, усиление соответствующей информационной безопасности. Потому что в отношении нас идёт оголтелая информационная война в прямом смысле. Использование всех форм взаимодействия с обществом, с молодёжью. Традиционных, что мы уже используем, и активная работа в социальных сетях. Эти меры будут предприняты. И президент достаточно чётко сказал: те силы, которые противостоят, те силы, которые используются против России на Украине, они работают в этом отношении тоже. И ближневосточная проблема, эта карта, которая разыгрывается для того, чтобы использовать искренние чувства россиян», – отметил министр.