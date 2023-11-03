Для прекращения войны в Газе потребуется помощь России – Кошкин

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Как только США перестанут сеять хаос по всему миру, Россия готова выступить в качестве переговорщика и миротворца на Ближнем Востоке.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России выверенная внешняя политика, в частности по палестино-израильскому конфликту – она направлена на стабилизацию ситуации, на поиск решения того, как созданием палестинского государства коренным образом решить проблему», – сказал Кошкин.

Он подчеркнул, что эти инициативы крайне осложняются конфронтацией России с ближайшими союзниками Израиля.

«Ждать, что в такой ситуации Израиль проникнется к нам любовью – наверное, это будет чрезмерно амбициозно. А вот то, что мы стараемся стабилизировать ситуацию в этом регионе, и быть посредником в этом конфликте, в этом сомнения нет и у Израиля, в том числе. Мы находимся в довольно сложном периоде мироустройства, в котором будет уважение к целостности каждого государства. И в той ситуации, когда гегемон свернётся и уползёт в западное полушарие, есть силы, которые будут стабилизировать эту ситуацию. И здесь потребуется опыт и помощь со стороны РФ. Потому что мы довольно давно работаем на Ближнем Востоке, причём работаем успешно, со стороны государств есть доверие. И это будет основой, чтобы привлечь Россию для решения вопросов», – подытожил политолог.