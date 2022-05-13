Новости Украины

Нацистская эстетика привлекательна только в глянцевой оболочке. По сути, массовый неонацизм является чисто рекламным продуктом. На деле же общение с действующими нацистами далеко от киношного образа.

О ситуации в освобождённом российской армией Энергодаре в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает начальник милиции города Алексей Селиванов, в прошлом – советник Минобороны Украины, в 2014 году покинувший Киев и перешедший на сторону ЛНР.

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«В Украине нацизма нет» – вопит украинская пропаганда. Откуда же тогда такое количество дегенератов и преступников, с ног до головы забитых свастиками и гитлеровской атрибутикой среди украинских вояк и тероборонщиков? Причем не только среди «элитных» нацистов из «Азова» (запрещенной в РФ организации), но и среди массовой, так сказать, публики. Обычных колдырей, так или иначе вовлеченных украинских режимом в военную деятельность.

Не секрет ведь, что, готовя войну с Россией, Киев и его западные кураторы стремились прогнать через ВСУ и другие формирования как можно больше «мяса», повязав своих граждан кровью. Вот и возвращались обычные мужики с военной службы, забитые свастиками и с украинским нацизмом в остатках мозга.

Многие, не только я, предупреждали о том, что «на гражданке» такие «ветераны» будут творить самый настоящий беспредел. Украинская власть пытается скрыть подлинные масштабы вала ужасных бытовых убийств, которые совершают «герои АТО» в тылу. Но сегодня часть территории бывшей Украины освобождена, и ничто не мешает предъявлять миру подлинный облик украинских «героев». Который очень далек от глянцевого «арийского» образа.

Это алкоголики и наркоманы, ментально искалеченные украинской военной службой и представляющие смертельную опасность для окружающих. Не для российских войск и не для правоохранительных органов – а именно для женщин и детей.

Очередного такого «криминал-гитлериста», Александра Б., «украшеного» татуировками с нацистской символикой, поймали по горячим следам мои коллеги из Энергодарского отделения русской полиции. К сожалению, он уже успел совершить свое черное дело, зверски убив молодую женщину. Ударом ножа в сердце. Видимо, сказалась украинская «военная подготовка»…

Вина Полины (а так звали жертву) состояла только в том, что она положительно высказалась о России и о мирной жизни, которая налаживается в освобожденном Энергодаре Запорожской области. Женщина заметила, что реальность очень далека от картины, рисуемой украинской пропагандой – никто никого не насилует, не грабит и не убивает. И этого стало достаточно для того, чтобы Полину убил украинский «защитник», до начала спецоперации российских войск состоявший в теробороне Энергодара.

Энергодар тероборонщик Александр так и не защитил. А вот на мирной жительнице отыгрался. Полину уже не вернешь. Но понимание того, какую угрозу представляют из себя украинские боевики, даже бывшие, необходимо доносить до людей как с нашей, так и с украинской стороны. И, безусловно, проверки граждан Украины на наличие нацистских татуировок, которые практикуют русские бойцы, доказывают свою действенность и актуальность.