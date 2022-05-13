Молдова. Победа, ленты, штрафы

Празднование Дня Победы в Молдове оборачивается сотнями штрафов. Полиция наказывает тех, кто вышел на памятные мероприятия с георгиевской лентой. Молдавская оппозиция предлагает оштрафованным свою юридическую помощь и обещает от практики ношения ленты не отказываться.

С лентой в петлице

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В День Победы 9 мая в Кишиневе многие ждали беспорядков. Волну страхов запустили, в первую очередь, сами молдавские власти. Депутаты правящей партии сначала запретили георгиевскую ленту, а потом заявили, что оппозиция пытается воспользоваться запретом, чтобы спровоцировать беспорядки в Кишиневе и других крупных регионах страны. Между тем из оппозиционных партий лишь одна – Партия социалистов открыто призвала сограждан надеть георгиевские ленты в День Победы на праздничный марш.

Лидер партии Игорь Додон, исполнительный секретарь Влад Батрынча, депутаты ПСРМ и активисты политформирования и сами вышли на марш «Бессмертного полка» в понедельник 9 мая с георгиевскими лентами. Некоторые из политиков и сторонников партии привели с собой жен, детей – тоже с запрещенными символами.

Впрочем, оранжево-черный был цветом настроения не только в Кишиневе. В пророссийской Гагаузии, на юге Молдовы, местные депутаты в пику Кишиневу приняли закон, разрешающий георгиевскую символику. Центральные власти заблокировали закон через суд, но это не помешало депутатам принять новый, с тем же смыслом, в ночь перед 9 мая.

В Бельцах и Бессарабке, в Окнице и Единцах, на севере и на юге страны местные политики, оппозиционеры, симпатизанты России и просто хранящие память о Великой Победе люди одели георгиевские ленты. Некоторые граждане изощрялись, надев брошь, блузки, рубашки, шарфы гвардейской расцветки. В Кагуле местные жители и вовсе изобрели новый ритуал: к местному памятнику воинам-освободителям вместе с цветами несли черные и оранжевые воздушные шары.

Украинский опыт

Руководство молдавской полиции заявило по завершению праздника, что закон о запрете георгиевских лент нарушило более 300 человек. Точное количество нарушителей шеф полиции Виорел Чернауцану назвать отказался. Он лишь отметил, что среди нарушителей десятки депутатов парламента. Личности большинства нарушителей, по словам Чернауцану, удалось установить, но не всех. По заранее принятому протоколу, во время мероприятий в День Победы полицейские не отбирали ленты у населения, а занимались лишь «фиксированием и документированием нарушения», чтобы впоследствии составить протокол.

Очевидно, что власти Молдовы учли украинский опыт. В Киеве, Одессе и остальных украинских городах после событий 2014 года георгиевская лента была запрещена и власти жестко подавляли попытки продемонстрировать желто-оранжевую символику в День Победы. Для репрессивных мер в равной степени применялись и карательные отряды националистов, и силовики.

В Кишиневе антироссийские настроения тоже усилились, в свете боевых действий на территории Украины. Были и заявления радикальных проукраинских и прорумынских общественных деятелей, обещавших, в том числе, демонстративно срывать и осквернять гвардейскую символику у участников победного шествия. Впрочем, звучали эти угрозы недолго – достаточно скоро радикалы удалили угрозы со своих страниц в социальных сетях, а затем, видимо по молчаливому соглашению с властями, проигнорировали День Победы и не устраивали провокаций.

Меж трех огней

Проправительственные эксперты и комментаторы убеждены, что «власть сумела выдержать первый экзамен» – не допустить протестов и провокаций в День Победы. Второй экзамен, как говорят они, оштрафовать всех, кто одел георгиевские ленты, запрещенные республиканским законодательством. «Мы должны следить за тем, чтобы все, кто нарушил закон и находится у власти, были подвергнуты санкциям наряду с простыми гражданами» – озвучила требования Анжела Грамадэ, считающаяся в проевропейском сообществе экспертом по геополитике. Штрафы по молдавским меркам циклопические – €450 с физического лица и в два-три раза больше с юридического.

В полиции и руководстве страны, очевидно, понимают, что чрезмерное усердие в этом вопросе повторит ошибки соседней Украины и спровоцирует гражданское недовольство. Однако проявить осторожность в этом вопросе им вряд ли позволят. Финансируемая западными фондами пресса настаивает на «показательной порке». Так, например, издание Ziarul de Garda в редакционной статье обвинило полицию в умышленном занижении количества нарушителей.

Впрочем, наказать всех, скорее всего, у полиции не получится. Во-первых, часть нарушителей запрета на георгиевские ленты – депутаты парламента, пусть и от оппозиции. Чтобы выписать им протокол правоохранители должны добиться снятия с них иммунитета. И, хотя это несложная процедура для контролирующей все ветви власти прорумынской Партии действия и солидарности, правящее политформирование опасается, что активное преследование добавит популярности Партии социалистов.

Наказать гагаузских депутатов тоже будет проблематично – Комрат намерен отстаивать свою позицию в суде и обещает дойти даже до Европейского суда по правам человека.

Более того, обнаружились проблемы со штрафованием и рядовых участников акций в День Победы. Как заявил судебный пристав Роман Толмач, власти не смогут взыскать штрафы с лиц с официальным доходом менее 3500 леев или безработных, – а таковых среди рядового населения страны катастрофическое большинство. Последний фактор, на фоне усугубляющегося экономического и социального кризиса, подталкивает к мысли, что в ближайшее время молдавским властям будет не до штрафов и не до ленточек.