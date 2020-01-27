Цель вхождения «Deutsche Bahn» в «Укрзализницу» – перехват дотаций из бюджета ЕС

27.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Оператор немецкой железной дороги, компания «Deutsche Bahn», под фактический контроль которой переходит «Укрзализница», сама является глубоко дотационной структурой и имеет многомиллиардные долги.

Об этом в своем блоге пишет экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт привел данные экономического отчета Deutsche Bahn за 2018-й год.

«Deutsche Bahn в 2018: €44 млрд – выручка; €20 млрд – долги; €7,5 млрд – дотации из бюджета на инфраструктуру… Я обратил внимание на огромные бюджетные дотации на инфраструктуру из федерального и местных бюджетов в сумме 7,5 млрд евро.

Если «все у них хорошо», зачем тогда немецкие налогоплательщики, кроме оплаты дорогих ж/д билетов, скидываются ещё и на дотации DB?», – недоумевает Скаршевский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинские железные дороги будут переданы на 10 лет в управление крупнейшему европейскому оператору «Deutsche Bahn».

Сведения о достижении соответствующих договоренностей на экономическом форуме в Давосе озвучил премьер-«соросенок» Алексей Гончарук.