Целились в Путина – попали в Медведчука: Наполеончик Зе хочет стать любимой женой Байдена

03.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

На Украине вновь произошло ранее неслыханное – в нарушение всех мыслимых законов, включая и принятые уже после майдана, без решения суда, одним лишь президентским указом, из эфира были вышвырнуты три ведущих информационных телеканала страны: 112, Zik и NewsOne.

Произошло это чисто по-разбойничьи, под покровом ночи со вторника на среду, когда страна уже готовилась ложиться спать и еще не успела улечься пыль после наезда СБУ на анонимные телеграм-каналы. Зеленский, как сказал бы по такому случаю средневековый летописец, одним махом троих побивахом. Правда, ни чести, ни славы, ни доблести эта победа ему ожидаемо не принесла.

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В качестве прикрытия такого произвола Зеленский использовал оставшееся ему в наследство от предшественника Порошенко, принятое еще прежним составом СНБО, но так и нереализованное тогда решение о наложении санкций на каналы 112 и NewsOne.

Собственником этих медиа является нардеп от партии ОПЗЖ Тарас Козак, а реальным бенефициаром, как считается в Киеве, – сопредседатель этой партии Виктор Медведчук. Опальные каналы в украинском инфополе так и называют – «каналами Медведчука». В дальнейшем будем их так называть и мы – для краткости.

После решения СНБО, который, как утверждают злые языки, даже не собирался, а просто его члены подмахнули уже подготовленную бумажку о запрете – каналы были тут же, оперативно выпилены из эфира, а их зрители остались наедине с пустыми экранами. Как отмечали в соцсетях, последний раз такое украинцы наблюдали три дня в августе 1991 года – во время ГКЧП. Правда, тогдашние «путчисты» были гуманнее – на советских экранах шло «Лебединое озеро».

Таким образом, Владимир Зеленский перешел ментальный рубикон, переплюнув предшественника, который, при всех своих диктаторских замашках, все же так и не решился запретить неугодные СМИ, хотя у него на руках было юридическое обоснование для этого. А вот Зеленский, о котором, еще два года назад никто бы такое и не подумал – смог!

Как ни удивительно, даже Порошенко понимал, что есть какая-то черта, которую переступать не стоит. Даже заявил, что он не ввел санкции против каналов Медведчука потому, что в стране существует Конституция, которая гарантирует презумпцию невиновности. А вот выпускнику юрфака Зеленскому все нипочем. Он точно на юрфаке учился?

Как написал кто-то в соцсетях, Петр Алексеевич, наконец-то, перелогинился. Тут, конечно же, имеет место тонкий издевательский намек на удивительную схожесть риторики и действий обеих украинских президентов – бывшего и нынешнего. Да так, что их с закрытыми глазами даже не всегда отличишь друг от друга.

Выпиленные из эфира каналы Медведчука тут же ушли в интернет, начав марафон совместного вещания на своих ютуб-каналах. Длилось это всю ночь.

Правда, по приказу начальника Минкульта Александра Ткаченко, помещение киностудии им. Довженко, где находятся студийные павильоны, было заблокировано, и выставленная охрана тупо не пускала на свои рабочие места журналистов и даже гостей студии. Без работы осталось примерно полторы тысячи человек – таково общее количество сотрудников трех неугодных каналов.

А уже наутро выяснилось, что неугомонный культуртрегер Зеленского написал кляузу администрации Ютуба с требованием отключить каналы забаненных украинской властью СМИ. А провайдеры в самой Украине начали массово закрывать доступ к сайтам каналов, в результате чего те были вынуждены оперативно сменить доменную зону. А еще СНБО обратился к ЕС и США с просьбой присоединиться к украинским санкциям против украинских же СМИ.

Весь этот праздник невиданной свободы слова сопровождался буквально вакханалией в подконтрольных Зеленскому и промайданнвм партиями СМИ, а также в соцсетях. Никогда еще за последние два года порохоботы так неистово не вылизывали бы Зеленского с головы до пят, сообщая ему о том, как он крут, как хорошо, что власть наконец-то прижучила ненавистного «кума Путина» и вообще, так и надо.

Ведь, «мы же воюем с Россией», а на войне все средства хороши. А запрещенные СМИ- и не СМИ вовсе, а «инструмент вражеской пропаганды». На страничках особо ретивых придворных Зе-политологов, девушкам-журналисткам каналов Медведчука советовали после потери рабочих мест идти на панель.

Свои пять копеек под вечер среды вставил даже глава МВД Аваков, назвавший указ Зеленского «правильным и своевременным».

Попутно в очередной раз подтвердился и без того бывший секретом полишинеля факт, что на Украине отсутствует журналистское сообщество со своей корпоративной солидарностью. Большинство промайданных медиа, не только не выступили в поддержку коллег по цеху, но и включились в их травлю, призывая, например, не брать бывших журналистов опальных каналов на работу в другие СМИ.

Рукописи, как и скрины, как известно, не горят, так что история, несомненно, запомнит восторженный пост экс-майданщика Мустафы Найема, который горячо поддержал и одобрил цензуру в собственной стране. Запомнит, и когда-нибудь, предъявит ему счет.

С юридической точки зрения указ Зеленского выглядит верхом правового беспредела, цинизма и абсурда. Украинское государство наложило санкции на украинского же гражданина, хотя в законе о санкциях черным по белому говорится о том, что объектом санкций могут выступать лишь иностранцы и иностранные юридические лица.

Кроме того, налагая санкции, власть сослалась на отсутствующую в украинском законодательстве правовую категорию «информационной войны». что это такое , каждый может судить так, как ему выгодно и удобно. Наконец, никаких доказательств ведения террористической деятельности или финансирования терроризма каналами Козака-Медведчука приведено не было.

Беспардонность произошедшего такова, что следующим шагом может стать лишение граждан свободы – тоже президентским указом. А что? Если Зеленскому сошла с рук и не закончилась импичментом атака на Конституционный суд, который он в конце прошлого года решил разогнать своим указом, не имея на то никаких полномочий, то что его остановит теперь?

Правда, Суд оказался, что называется, «с яйцами», и та атака захлебнулась, как и попытки столь же незаконно отстранить от должности и не пускать на рабочее место главу КСУ – пославшего Зеленского и его указы лесом. Но ведь, если очень хочется, то можно и повторить. И даже масштабировать.

Вишенкой же на торте стало прямое одобрение этого государственного бандитизма украинской власти со стороны посольства США в Киеве. В своем твиттере американская амбасада похвалила опричников Зеленского и выразила им всяческую поддержку в их борьбе с «дезинформацией и фейк-ньюс». Исходящих, естественно, от России. ну, а от кого же еще?

Правда, американцы прокололись, а может, это было сделано и намеренно, демонстративно. Дабы показать, кто в Киеве хозяин и всем рулит.

Как отметил наблюдательный юрист Андрей Портнов, с учетом того, что решение о запрете телеканалов было принято ночью, а реакция Вашингтона появилась прямо с утра по киевскому времени, еще до начала рабочего дня в США по американскому времени, есть основания полагать, что указ Зеленского появился не сам по себе. Это решение было принято за океаном. Киевские же исполнители просто получили высочайшее добро на беспредел.

Конечно, прямых доказательств этой версии нет, а исполнители теперь уже вряд ли проболтаются. Тем не менее, заказчики явно прокололись с поспешным одобрением действий Зеленского и Ко, даже не выждав для приличия, что скажет по этому поводу украинский суд.

А, поскольку речь идет об указе президента, первой инстанцией по его обжалованию будет сразу Верховный суд, И решение будет приниматься быстро. Тем более, что о намерении обжаловать свой запрет заявили сами пострадавшие медиа.

Некоторые наблюдатели связали столь неожиданно жесткое решение Зеленского со случившейся в эти же дни в России зачисткой устроенных сторонниками Навального массовых беспорядков. Поддержанных и опекаемых не только аккредитованными в России западными дипломатами, но и рядом лидеров западных стран. Выразивших прямую поддержку российскому антиправительственному протесту и использовавших свое влияние для публичного давления на суд, дабы повлиять на итоговый приговор Навальному.

Поскольку нужного решения по Навальному добиться не удалось – решили нанести ассиметричный удар – лишив считающуюся на Украине промосковской политсилу ее информационных возможностей. Целились в Путина, а попали в Медведчука.

Насколько такая версия близка к истине, покажет уже ближайшее время. Тем более, что, как уверены наблюдатели в Киеве, на достигнутом Зеленский останавливаться не намерен и, в случае, если нынешний наезд на «каналы Медведчука» сойдет ему с рук, планирует по той же отработанной схеме зачистить и медиаимперию Порошенко.

Конечно, в том случае, если сам Зеленский предварительно выиграет тендер на звание «любимой жены» Байдена и получит добро из Вашингтона на соответствующие действия.

Киевские же оптимисты усматривают в случившемся некий позитив. По их мнению, дан старт жесткому и глубокому политическому кризису, который будет стоить возомнившему себя местечковым наполеончиком Зеленскому президентского кресла. По аналогии с тем, как запрет при схожих обстоятельствах в 1993 году поддерживавшего Леонида Кучму забытого ныне киевского телеканала «Гравис» стоил кресла первому украинскому президенту Кравчуку.

Хотя, нужно признать, шансов на оптимистический сценарий немного, учитывая, что украинские и западные суды наверняка будут не на стороне оппозиции. А массовые акции Медведчук в Киеве собрать не сможет (они будут разогнаны силовиками или подконтрольными властям радикалами со ссылкой на «пособничество агрессору»).

Именно на это, похоже, и расчёт. Во всяком случае, украинский политолог-националист Алексей Голобуцкий обещает, что следующим под закрытие попадет еще один телеканал – «Наш» харьковского политика Евгения Мураева.

«С запретом ВКонтакте и остальных «Яндексов» также никаких революций не произошло: крошечная доля принципиально лояльных нашли технические методы обхода запрета, остальные перенесла свои фоточки, рецептики и милые баннерочки с кошками на ФБ…

Вот поэтому и митингов в поддержку NewsOne, ZiK и 112-го не заметно. Даже одиночных пикетов или каких флешмобов. Наоборот: народ требует добить тему – закрыть и «Наш» также.

А относительно пафосных призывов и заявлений «мы обратимся к ЕС» и тому подобное… США всецело поддержали имеющиеся меры. В конце концов, расчистка информационного поля от кремлевской пропаганды-адекватное условие для полноценного вхождения сюда Америки», – пишет Голобуцкий.