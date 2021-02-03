Как Путин с помощью Telegram едва не победил Украину

03.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Никогда такого не было и вот опять. В Киеве СБУ разоблачила целую разветвленную сеть российских пропагандистов, окопавшуюся в Телеграм. Список разоблаченных орлами Баканова «прокремлевских телеграм-каналов» внушительный: «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Черный квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

Все они, а также их администраторы обвиняются в дестабилизации политической и экономической ситуации в стране, создании панических настроений читателей и дискредитации власти. Естественно – «по заданию своих кураторов из российских спецслужб».

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Новость эта поначалу вызвала у украинских наблюдателей изумление, потом искреннее недоумение, а затем нервические смешки.

Дело в том, что наиболее раскрученные из упомянутых тг-каналов получили известность в качестве едва ли не неофициальных «рупоров Банковой» уже времен правления Владимира Зеленского.

Так, тот же «Легитимный» с лета 2019-го радовал читателей своими многочисленными «инсайдами» и «раскладками» из «надежных источников» с Банковой, демонстрировал глубокую погруженность и вовлеченность в кулуарные интриги и разборки между царедворцами Зеленского, освещал в подробностях, как, сначала нынешний глава ОП Ермак подсиживал своего бывшего шефа Богдана, а затем, как самого Ермака пытался подвинуть его зам Кирилл Тимошенко.

Много и подробно попавшие в немилость телеграм-каналы освещали разнообразные «коррупционные кейсы» – вроде истории с торговавшим должностями у Зеленского братом Андрея Ермака или рейсами груженых медицинскими масками самолетов из Китая, которые в Киеве встречал целый президент, а содержимое которых затем продавалось в частных аптеках по коммерческим ценам.

Популярной темой публикаций оказавшихся «прокремлевскими» телеграм-каналов стали и перипетии распиаренного политтехнологами Зеленского т.н. «Большого строительства» – по факту вылившегося в масштабный распил средств, собранных совсем для других целей – в фонд борьбы с ковидом.

Другие популярные темы публикаций «прокремлевских» – «донбасский кейс», «нормандский формат», война Офиса президента с Анатолием Шарием и его партией и периодические нападки на Виктора Медведчука и ОПЗЖ.

А вот чего точно в публикациях перечисленных каналов не было замечено, так это какой-то симпатии к Кремлю или его политике, От слова совсем. Обычный украинский антикоррупционный мейнстрим. Такой, знаете, чуть выше среднего по палате.

Неизменным лейтмотивом дискурса упомянутых телеграмм-каналов при всех кульбитах и заносах генеральной линии оставалось одно: царь (то есть, Зеленский) – хороший, а вот окружающие его бояре – плохие.

При этом, элементарный поверхностный анализ публикаций того же «Легитимного» или «Резидента» указывает на то, что ведут их люди, плохо ориентирующиеся в пространстве русского языка. Бедный словарный запас, масса украинизмов и мягко говоря, слабенькая грамотность.

Как пошутил в своем канале нардеп-«слуга» Максим Бужанский насчет «Резидента» – мол, этот канал «вел террористическую деятельность в отношении правил русского языка. В слове х@й три ошибки. Видимо заметали следы, не иначе».

В сухом остатке вопрос, который нельзя не задать? Зачем украинской власти понадобился этот цирк? Неужели настоящие агенты Кремля закончились, раз штампуют фейковых?

Версий на этот счет множество – вплоть до откровенной конспирологии. При этом, какая из них верна – вам не скажет никто. Все дело в том, что украинская политика сейчас превратилась в генератор случайных чисел, искать в котором какие-то глубокие хитрые планы и скрытые многоходовки просто неуместно. Все живут одним днем, надеясь перехитрить противника сейчас, а там хоть трава не расти. Как говорила незабвенная Скарлетт О Хара: подумаем об этом завтра.

Кто-то говорит об очередном этапе аппаратной борьбы в окружении Зеленского. Мол, упомянутая телеграм-сетка была создана во времена Богдана и подмахивала прежним царедворцам. И вот, их сменщики решили зачистить поляну, использовав для этого традиционные для нынешней Украины обвинения в работе на Россию – так же как при Сталине любой зачищенный противник власти непременно был англо-немецким или японским шпионом.

Кто то усматривает в произошедшем признаки закручивания гаек. Мол, традиционные СМИ и фейсбук в значительной мере и так под контролем власти и проамериканских сил, а вот Телеграм они в свое время упустили. В результате чего самые популярные ныне тг-площадки в той или иной степени оппозиционные – кто по велению сердца, кто коньюнктурно, а кто и на коммерческой основе- монетизируя популярный нынче тренд.

«Рукопожатые» медиа-рупоры проамериканских грантоедов вроде “Нового времени», «Лиги» или «Зеркала недели» посвятили не одно «расследование» «окопавшимся в Телеграм врагам Украины и путинским агентам». Доходило даже до прямых призывов к читателям не верить анонимным телеграм-каналам. Они мол, не отвечают за подаваемую информацию, в отличие от таких светочей журналистских стандартов, как неанонимный «еврооптимист» Сергей Лещенко.

К этой версии примыкает обьяснение, сводящее произошедшее к попытке дискредитации телеграм-каналов. В этой связи вспоминают прошлогоднюю войну Офиса президента с пулом телеграм-площадок, пиаривших партию Анатолия Шария. Среди них были и некоторые фигуранты нынешнего «прокремлевского» списка.

Логика у сторонников этой версии примерно такая: мол, теперь противники тг-каналов могут называть их «российскими» со ссылкой на официальное заключение СБУ. И действительно, уже упомянутый выше Сергей Лещенко так и сделал. Кроме того, своим наездом спецслужба якобы хотела запугать модераторов и менеджеров каналов, которые теперь будут бояться этой работы. Никому ведь не хочется оказаться в тюрьме за «измену Родине».

Наконец, нельзя исключить и того, что тем самым власть прощупывает почву и зондирует реакцию активной части общества на возможный запрет Телеграма на Украине. Во всяком случае, эта версия звучит не столь уж и экзотично, памятуя о том, что Одноклассники, ВКонтакте и Яндекс уже больше трех лет на нелегальном положении в стране победившего достоинства.

Вряд ли адресатом официальной версии СБУ была Россия. В Москве новостью об очередной по счету ее «руке» уже давно никого не удивить. Так что, какая бы из версий, в итоге, не оказалась правдой, адресат этого послания, скорее всего, внутриукраинский.

И все же, не отвеченным остается главный вопрос. А зачем Кремлю вообще эти телеграм-каналы? У Москвы одна из самых мощных в мире медиа-машин. Как иронизирует еще один киевский комментатор, «набор инфопомоек в телеграме – совершенно не то, чего не хватает Путину для победы над свободолюбивым украинским народом».