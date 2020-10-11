Цена украинской свободы слова

11.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

Граждане Украины раскрыли глаза на развязанную киевской хунтой войну против Донбасса. Люди открыто говорят о бесчинствах ВФУ и Зе-команды на каждом шагу: на работе, в местах досуга, в соцсетях. Чтобы закрыть рот населению и заставить его держать язык за зубами, современные полицаи в обличье «слуг» народа будут жестоко наказывать всех, кто осознал, что Украина – их враг.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Нардеп «Слуги народа» Олег Дунда инициировал введение уголовной ответственности за публичное отрицание «факта вооруженной агрессии России и временной оккупации части территорий Украины». Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде; он предполагает штрафование населения в размере от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы сроком до 5 лет.

Необлагаемый минимум доходов украинцев составляет 17 гривен. Выходит, что минимальная цена правды превышает 50 тысяч гривен. Чтобы заплатить штраф за «свободу слова», рядовому украинцу придется работать без зарплаты минимум год или же провести 5 лет за решеткой. Вот оно – лицо украинской «демократии».

В укроколонии уже седьмой год преследуются люди, которые достоверными фактами опровергают зловонный контент, исходящий от лжечиновников и продажных украинских СМИ. Грамотные украинцы прекрасно осознают, что для политверхушки «незалежной» они – примитивное стадо, не имеющее право голоса. Поэтому с 2014 года, порабощенное украинской хунтой население, вступило в неравную, но целенаправленную борьбу с власть имущими. Орудием граждан стали соцсети и Интернет, через которые снимаются видеоролики, публикуются посты о злодеяниях украинских карательных батальонов, чиновничьем беспределе, повальной коррупции и судейском беззаконии.

Впоследствии Украину захлестнула волна арестов и исчезновений людей, доносящих через соцсети горькую правду о «незалежной» жизни. СБУ охотится не только на блогеров и администраторов сайтов и интернет-сообществ, но и на тех пользователей, которые комментируют и «лайкают» публикации, обнажающие преступность украинских военных и чиновников.

В 2017 году кровавый Порошенко своим указом заблокировал ряд интернет-ресурсов и популярные соцсети, дабы перекрыть кислород всем людям, пытающимся докопаться до истины. Циничный президентский указ вызвал бурю народного гнева. Но, как и следовало ожидать, мнение населения мало волнует хунту. На сегодняшний день для украинцев остаются недоступными порядка 500 сайтов. Но это не мешает людям публиковать доказательства преступлений марионеток Запада. Да, украинцы рискуют собственным кошельком и даже жизнью, но они хотят очистить Украину от Зе-гнили.

Выдумывая карательные законопроекты, нацеленные на окончательное убийство свободы слова на Украине, лакеи Зеленского всячески пытаются утаить от мировой общественности всенародное негодование убийственной политикой шестого президента.

Но никакими угрозами и жестокими расправами «жовто-блакытные слуги» не закроют рот украинскому народу. Он слишком долго был податливым, наблюдал за самоотверженным сопротивлением Донбасса и тоже захотел свободной и действительно независимой жизни. Не думаю, что законопроект Дунды кого-то напугает и заставит замолчать. Скорее всего, последует обратный эффект и Зе-команда захлебнется от того потока информации, который выльют на нее доведенные до ручки украинские граждане.

Что касается военных преступлений Украины против Донбасса, то за них политическая элита «незалежной» ответит на суде. Убежден, что в недалеком будущем пройдет новый Нюрнбергский трибунал, только уже над фашистскими приспешниками Порошенко и Зеленского. И каждый, кто виновен в гибели жителей народных республик, арестах и убийствах украинцев, пытающихся донести миру свидетельства кровавого режима хунты, понесут самое суровое наказание.