Центр Ялты ожидает грандиозная реконструкция

11.06.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В Ялте реконструируют площадь Советскую, которая находится перед городской администрацией.

Об этом в своем блоге заявила глава города Янина Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам градоначальницы, на реконструкцию будет потрачено 80 миллионов рублей, которые Ялта получила, выиграв всероссийский конкурс проектов создания городской среды.

«Вся площадь представляет собой целостный ансамбль и имеет свой шарм, который важно сохранить! При этом продумать, как вписать кинотеатр «Аймакс» с его фирменным стилем, а также Дом торговли – здание находится в непрезентабельном состоянии. Думаем о подсветке здания администрации. Проектировщиком представлено несколько вариантов. Фасадные части проработаны детально, а боковые нужно дорабатывать. Кстати, нам предлагают убрать часы на башне здания администрации и на их месте установить символ/герб Ялты…

Планируем заменить покрытие, установить новое освещение, добавить озеленения, обновить фонтан, расширить центральную часть, чтобы проводить городские мероприятия не только на набережной, но и на площади Советской», – написала Павленко.

Она уточнила, что работы по реконструкции должны начаться уже этим летом.

Напомним, ранее крымские общественники заявили, что деньги, выделяемые Россией на восстановление Крыма, тратятся неэффективно и раскритиковали озеленение парков и скверов в городах полуострова.