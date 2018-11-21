Центробанк России рассказал, что будет, если нефть рухнет до 35 долларов

21.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Руководство России разработало план действий при трех возможных сценариях развития событий в ситуации, когда экономика все еще сильно зависит от цен на нефть.

Так, Центробанк России рассчитал программу на случай колебаний стоимости топлива от 75 до 35 долларов за баррель.

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Об этом во время доклада в Госдуме заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, при ценах на нефть на уровне 75 долларов рост ВВП будет 1,5-2% в следующем году.

«Базовым сценарием Банк России рассматривает, что годовая инфляция ускорится до 5-5,5% в 19-м году и в 20-м году вернется к нашей цели вблизи 4%», – рассказала Набиуллина.

«Банк России также рассчитал рисковый сценарий. В него заложен значительный отток капитала в 19-м году вследствие возможного ухудшения усиления санкций и оттока капитала на развивающихся рынках. Этот рисковый сценарий мы рассчитали при падении цен на нефть до 35 долларов за баррель.

Это не означает, что мы должны считать этот сценарий вероятным, но мы должны понимать, как будет развиваться ситуация в негативном случае.

По нашей оценке, в этом сценарии вероятна рецессия в 19-м году, но уже в 20-м году экономика опять перейдет к росту. Возможен и кратковременный всплеск инфляции до двухзначных значений, но у нас есть инструменты для того, чтобы с этим справиться», – заверила Набиуллина.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, нынешние мировые цены на энергоносители позволяют Российской Федерации развиваться.